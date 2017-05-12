الصندوق العقاري السعودي: 6209 متقدمين للبناء الذاتي وتمويل 2162 طلباً

أوضح صندوق التنمية العقارية السعودي أن عدد المواعيد التي حجزت عن طريق بوابة الصندوق الإلكترونية للبناء الذاتي بلغت 6209 طلبات منها 2162 طلباً تم تسلمها ويجري التفاوض مع البنوك وشركات التمويل على إنهاء معاملاتهم وتسليمهم القروض.

وقال صندوق التنمية العقارية في بيان صحفي أمس الخميس إنه لا توجد صعوبات تواجه المواطنين الذين صدرت لهم موافقات ضمن برنامج "سكني" والراغبين في البناء الذاتي.

وأضاف "الصندوق" أن معاملات البناء الذاتي لا تقدم عن طريق البنوك، وإنما عبر بوابة الصندوق، وحجز موعد لدى أي فرع من فروع الصندوق، ويتعرف على المستندات المطلوبة، وفي الموعد المحدد يحضر المستفيد للفرع، ويقدم طلبه، إذ يقوم الصندوق بدراستها، ومن ثم تحويلها للبنوك وشركات التمويل.

وكان "الصندوق" قد خصص مركزاً لخدمة مستفيدي التمويل المدعوم أنشئ في 27 جمادى الآخرة؛ لمتابعة سير المعاملات والرد على الاستفسارات، وحل أي مشكلات تواجه المستفيدين، وقد استقبل المركز منذ إنشائه 14634 مكالمة تم الرد عليها وحل معظمها من قبل شباب سعوديين مدربين على خدمة العملاء.