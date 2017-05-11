إنجاز 90 % من واجهات مباني بلوواترز

أعلن أمس عن إتمام أكثر من 75% من أعمال البناء في بلوواترز وعن انتقالها من مرحلة الأعمال الإنشائية إلى العمل على الواجهات المميزة لمباني الجزيرة، وذلك تحضيراً لتسليم الشقق الفريدة من نوعها في الفصل الأول من عام 2018.

وستحتضن، الوجهة الجديدة عين دبي، أكبر عجلة ترفيهية في العالم. ويجري العمل حالياً على واجهات أكثر من 90% من المباني في بلوواترز، بما فيها 10 مبانٍ سكنية و17 منزل تاون هاوس والتي تتميز بإطلالة بانورامية على نخلة الجميرا، شاطئ جميرا بيتش ريزيدنس، البحر، حدائق والأفق العمراني المذهل لدبي. كذلك، ستضم بلوواترز أكثر من 200 متجراً ومطعماً بالإضافة إلى مرافق الترفيه والتسلية والضيافة وساحة عامة والتي وصلت مرحلة متقدمة من البناء.

وتعليقا على ذلك قال براين سكوفيلد، نائب رئيس المشاريع في مِراس: "الهدف من بلوواترز إنشاء منطقة عائلية يمكن للمشترين أن يستقرّوا فيها ويقيموا رابطاً قوياً معها يُعزز انتماءهم للمكان. ولهذا، نولي اهتماماً كبيراً باستمرار العمل على كل مزايا الجزيرة في نفس الوقت."

وأضاف سكوفيلد قائلاً: "يستلزم الأمر قدراً كبيراً من التنسيق، فقد وظّفنا خمسة مقاولين أساسيين وأكثر من 40 شركة استشارية رائدة عالمياً لنضمن تقديم وجهة حضرية مبتكرة بأرقى المعايير العالمية. ففي فترات الذروة، عمل 16,500 موظفاً في اليوم و25 رافعة على الجزيرة وبلغت ساعات العمل 64 مليون ساعة وتم توفير 12 ألف وظيفة مباشرة خلال الأشهر الـ 12 الماضية."

ويتمّ في الوقت ذاته تنفيذ خمسة مشاريع كبرى على بلوواترز، منها عين دبي والتي يتوقع أن تصبح أكبر عجلة ترفيهية سياحية في العالم وأحدث معالم دبي إذ سيتجاوز ارتفاعها 210 أمتار. كما يشمل العمل بناء أبراج سكنية أنيقة متوسطة الارتفاع ومنازل تاونهاوس، وبوليفارد، ومتاجر ومطاعم، ومرافق استجمام وترفيه، وفندقين، إضافة إلى البنية التحتية التي تربط الجزيرة بالمدينة.

تتصل جزيرةَ بلوواترز مباشرةً بشارع الشيخ زايد عبر جسر، إلى جانب نظام نقل عام سريع والذي يضمّ 25 سيارة دون سائق تنقل ما يصل إلى 2,500 شخص في الساعة في كل اتجاه، خلال رحلة تستمر4 دقائق ونصف فقط بين بلوواترز ومترو دبي. كذلك، سيربط جسر مشاة بطول 265 متراً الجزيرة بـ "ذا بييتش" ما يوفر مزيداً من الخيارات الرائعة.



