تنظيم تسجيل عقود الإيجار بمناطق التملك الحر في دبي

يعكف قطاع شؤون الإيجارات في دائرة الأراضي والأملاك في دبي حاليا على تطوير خطة عمل لتنظيم تسجيل عقود الإيجار في المناطق التي تخضع لسلطات تنظيمية في مناطق التملك الحر والمناطق الحرة بهدف تسهيل خدمات المتعاملين في هذه المناطق بكل فئاتهم.

ويواصل قطاع شؤون الإيجارات في الدائرة العمل مع عدد من كبار المطورين من أجل التعاون والتنسيق لإنجاح هذه الخطة التي تساعد على توفير خدمات سهلة للمتعاملين.

ووفق وكالة أنباء الإمارات، شملت خطة العقارات التي تخضع للتنظيم إدارة مجمع دبي للاستثمار ـ المجمع السكني والصناعي والتجاري الفريد من نوعه في الشرق الأوسط المملوك بشركة دبي للاستثمار ـ وتم التواصل مع المسؤولين به لمناقشة تنظيم تسجيل عقود الإيجار والخدمات المرتبطة بها إضافة إلى المسؤوليات المترتبة على الأطراف المختلفة ومدى إمكانية تحسين الخدمات بما ينعكس بالإيجاب على المتعاملين لديهم.

وقال حمدان المدحاني مدير إدارة تنظيم العلاقات الإيجارية في قطاع شؤون الايجارات في دائرة الأراضي والأملاك بدبي في تصريح صحافي له اليوم إن التعاون مع مجمع دبي للاستثمار يسهم في تبادل المعلومات وأفضل الممارسات وتساعدنا على تحقيق الأهداف الاستراتيجية المشتركة وتضمن ترسيخ الالتزام بالأنظمة المعمول بها في مختلف إدارات الجانبين.

وأكد حرص "أراضي دبي" على دعم نجاح المشاريع العقارية في الإمارات وتوفير خدمات للمتعاملين كافة بسهولة ويسر بما يحقق سعادتهم.

ويقوم "مجمع دبي للاستثمار" بالتنسيق مع دائرة الأراضي والأملاك في دبي بشكل منتظم من أجل الحصول على الموافقات ذات الصلة باللوائح المطلوبة للتسجيل العقاري ولوائح مؤسسة التنظيم العقاري وتسجيل العطاءات، كما تم التوصل إلى اتفاق تعاون لإنجاز وتطوير المتطلبات على مراحل شملت تحديد فريق العمل ومراجعة جميع البيانات للعقارات الخاضعة لإدارة مجمع دبي للاستثمار والمسجلة في نظام "إيجاري".

واتفقت "أراضي دبي" مع إدارة مجمع دبي للاستثمار على آلية تسجيل عقود الايجار للعقارات المملوكة للمجمع بحيث تتم من خلال الإدارة المعنية لدى المجمع.

وسيتولى المجمع أيضا تأهيل وتدريب الموظفين المرشحين ومنحهم صلاحية استخدام نظام إيجاري إذ سيقوم هذا الفريق بتنظيم ومتابعة إخطار المستثمرين لدى إدارة مجمع دبي للاستثمار لتسجيل حقوق المساطحة والانتفاع وتعديل الأوضاع بإشراف إدارة المجمع.

وأوضح عمار الدويخ نائب المدير العام للشؤون التجارية في مجمع دبي للاستثمار أن هذه الاجراءات انعكست بصورة إيجابية على جميع الأطراف إذ تم تسهيل إجراءات تسجيل عقود الإيجار للعقارات الخاضعة لإدارة مجمع دبي للإستثمار وجميع الخدمات المرتبطة بها مع الأخذ بالحسبان إجراءات تحصيل الرسوم المقررة لدى المجمع واختصار الوقت والجهد وبالتالي رفع نسبة رضا المتعاملين وتحقيق تطلعات الحكومة الرشيدة.

ويتبنى "مجمع دبي للاستثمار" تدابير صارمة لضمان عمل جميع الوحدات السكنية والتجارية والصناعية والمباني في مختلف مناطقه وفق نظم أراضي دبي وأن تكون جميع إجراءات تسجيل الأراضي وعمليات المجمع والمستأجرين متوافقة مع لوائح الدائرة.