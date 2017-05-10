السعودية: 10.5 مليار ريال حجم صندوقين لدعم الإسكان الميسر

(أريبيان بزنس/ وكالات) - ذكرت صحيفة سعودية اليوم الأربعاء نقلاً عن مصادرها إن الحجم الأولي للصندوق الوقفي للإسكان الميسر الذي تستعد وزارة الإسكان لتأسيسه يبلغ 10 مليارات ريال (2.67 مليار دولار) بعائد مستهدف يزيد على معدلات عوائد الاستثمارات الوقفية الحالية.

وقالت مصادر صحيفة "اليوم" إن الحجم الأولي للصندوق الآخر الذي تنوي من خلاله وزارة الإسكان توفير منتجات تمويلية خاصة لتمويل ودعم الجمعيات التعاونية للإسكان بما يدعم تحقيقها لأهدافها المرجوة، سيكون 500 مليون ريال بعائد مستهدف منافس لصناديق الاستثمار العقاري المشابهة في المنطقة.

وأضافت المصادر إن تمويل الصندوق الوقفي للإسكان الميسر سيكون من خلال رجال الأعمال الواقفين وكل من ينوي الوقف الخيري، منوهة أن تمويل صندوق دعم الجمعيات التعاونية للإسكان سيكون من خلال طرحه للمستثمرين الباحثين عن فرص الاستثمار المتاحة.

وكانت وزارة الإسكان قد وقعت مؤخراً مذكرة تعاون مع لجنة الأوقاف في غرفة الرياض، في مجال استدامة موارد مبادرة الإسكان التعاوني والميسر وزيادة الموارد المالية لها عبر الأوقاف، تتضمن دراسة إنشاء صندوق وقفي مستقل للإسكان الميسر في المملكة التي تعاني من أزمة إسكان.

كما ناقشت الوزارة مؤخراً مع البنك الإسلامي للتنمية إنشاء صندوق استثماري وإصدار صكوك لتمويل إنشاء وحدات سكنية للجمعيات التعاونية للإسكان في المملكة بما يدعم تحقيقها لأهدافها المرجوة.