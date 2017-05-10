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عقارات

مصرف الراجحي السعودي يبدأ استقبال طلبات التمويل المدعوم

أريبيان بزنس
الأربعاء، 10 مايو 2017
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مصرف الراجحي السعودي يبدأ استقبال طلبات التمويل المدعوم

(أريبيان بزنس/ وكالات) - أعلن صندوق التنمية العقارية السعودي، أمس الثلاثاء، أن مصرف الراجحي السعودي -أكبر بنك إسلامي في الخليج من حيث القيمة السوقية- بدأ في استقبال طلبات التمويل المدعوم.

 

وقال صندوق التنمية العقارية عبر حسابه على موقع تويتر "بدأ مصرف الراجحي في استقبال طلبات #التمويل_المدعوم".

 

والتمويل المدعوم هو برنامج تمويل سكني مدعوم التكاليف أطلقه صندوق التنمية العقارية ووزارة الإسكان بالتعاون مع المؤسسات المالية والتمويلية المشاركة، وهو موافق للشريعة الإسلامية، ويهدف إلى توفير التمويل للمواطنين ممن هم على قوائم الانتظار في الصندوق والوزارة ممن تنطبق عليهم شروط الدعم السكني، وتصدر أرقامهم بشكل دوري؛ إذ سيوفر لهم البرنامج إمكانية الحصول على التمويل اللازم لشراء وحدة سكنية من خلال الجهات التمويلية، على أن يقوم الصندوق بسداد تكاليف التمويل بشكل كلي أو جزئي، وبحد أقصاه 500 ألف ريال وبنسبة تتفاوت وفقاً لدخل المستفيد وعدد أفراد أسرته.

 

وكان صندوق التنمية العقارية قد وقع مع كل من بنك الرياض والعربي الوطني ومصرف الإنماء وبنك البلاد ومصرف الراجحي والبنك الأهلي والسعودي الفرنسي و بنك الجزيرة إضافة إلى شركة "بداية لتمويل المنازل" وشركتي "أملاك العالمية" و"سهل" لتقديم برنامج التمويل المدعوم للمواطنين.

 

وأعلن الصندوق، قبل أيام، أن جميع الحاصلين على التمويل المدعوم من أصحاب الدخل الشهري 14 ألف ريال أو أقل، سيتم إدراجهم تلقائياً ضمن قائمة المستفيدين من الدعم الكامل، مؤكداً أنه سيتم ربط الدعم السكني بالدخل الشهري وصرف النظر عن عدد أفراد الأسرة.

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