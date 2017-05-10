المرحلة الثانية من مشروع نسمة السكني الأحدث في الشارقة تنطلق وسط إقبال كثيف

أطلقت "أَرادَ"، شركة التطوير العقاري الإماراتية التي تمّ تأسيسها مؤخراً، المرحلة الثانية من مشروع نسمة السكني بعدما أدى تزايد طلب الشراة غير المسبوق على المشروع السكني في الشارقة إلى بيع كامل وحدات المرحلة الأولى قبل الموعد. فقد سارع المستثمرون للاستفادة من اقتناء منازلهم في مجمّع ذات مخطّط مدروس جداً ومساحات خضراء فسيحة ومرافق متعددة.





وتطلق شركة "أَرادَ" المرحلة الثانية من المشروع التي ستضمّ للمرة الأولى الفلل المتميزة المؤلّفة من خمس غرف نوم إلى جانب منازل "التاون هاوس" الفخمة التي تضمّ غرفتي نوم أو ثلاثاً، والفلل المتلاصقة التي تضمّ أربع غرف نوم والمعروضة حالياً للبيع.

وأكّدت شركة "أَرادَ" على البدء ببناء "نسمة سكوير"، مركز التسوّق الخاص بالمشروع السكني، في يوليو إذ سيجري تطوير المرافق الأخرى في مشروع نسمة السكني بالتزامن مع بيع المنازل. وسيوفّر مركز التسوّق الممتد على مساحة 6500 قدم مربّع تجربة تسوّق واسعة النطاق تكمّلها مجموعة مطاعم توفّر خدماتها للمقيمين في المشروع وفي المجمّعات المجاورة.

هذا ويُتوقّع الانتهاء من المرحلة الأولى من مشروع نسمة السكني في أواخر عام 2018. فهو سيضمّ ما مجموعه 800 فيلا ومنزل "تاون هاوس" معاصر تسلّم على أربع مراحل، إلى جانب باقة من المرافق المجتمعية الخاصة في وسط ملتقًى ثقافي وتجاري نابض.

في هذا الإطار، قال سعادة الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، رئيس مجلس إدارة "أَرادَ": "يسرّنا أن نلمس اهتمام الشراة البالغ بمشروع نسمة السكني. فهذا دليلٌ واضحٌ على موقع المشروع الممتاز وعلى تميّز المرافق التي سيتسنى للمقيمين فيه التمتع بها ما إن يكتمل بناؤه. كما يدلّ الأمر على ثقة المستثمرين بإمارة الشارقة بفضل جهود الحكومة الهادفة إلى التشجيع على إنشاء مجتمعات حضرية ذات مساحات خضراء واسعة."

يمتدّ المشروع على مساحة تفوق 5 ملايين قدم مربّع من الأرض المخططة بعناية حرصاً على تحقيق التوازن ما بين المناطق السكنية والمرافق المجتمعية. وإذ يحتلّ رفاه أصحاب المنازل وراحتهم الأولوية، سوف يضمّ مشروع نسمة أربع تقديمات أساسية هي عبارة عن 13 فداناً من الحدائق الخضراء المنسّقة التي تضمّ مسارات للدراجات الهوائية والركض ومناطق فسيحة لألعاب الصغار، ومركزاً متعدّد الاستخدامات مع منشآت رياضية وترفيهية، ومركز حضانة للأطفال، وعيادة طبية متكاملة، ومدرسة دولية، ومركز نسمة سكوير التجاري.

يتخذ مشروع نسمة السكني موقعاً رائعاً في وسط الشارقة الجديدة عند تقاطع شارع الإمارات #611 وطريق مليحة بمحاذاة مدينة تلال التي تمّ إنشاؤها حديثاً وتلال مول ومركز مؤتمرات الشارقة الجديد المتطور. كما ويبعد المشروع 15 دقيقة فقط عن مطار الشارقة الدولي والمدينة الجامعية في الشارقة. ويُعتبر هذا الموقع مثالياً لتنقلات سهلة وخالية من ازدحامات الطرق لضمان سهولة التنقل من إمارة الشارقة إلى دبي أو بالاتجاه نحو الإمارات الشمالية.

ومن شأن مشروع نسمة السكني الذي تتراوح مساحة منازله من 1,500 إلى 4,400 قدم مربّع أن يلائم احتياجات أصحاب المنازل جميعهم. ومع بدء أسعار المنازل بـ995 ألف درهم إماراتي، يتيح المشروع أمام المستثمرين فرصة التملّك في وجهة حضرية نابضة جديدة.

يمكن للأشخاص المهتمّين بالشراء التوجّه إلى مركز المبيعات الخاص بمشروع نسمة السكني الموجود في فندق راديسون بلو الشارقة ضمن مساحة اجتماعات Views Beachfront وذلك من الساعة 10 صباحاً وحتى الساعة 7 مساءً من السبت إلى الخميس.