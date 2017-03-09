داماك العقارية تمنح 121 عقداً بـ1.4 مليار درهم في 2017

أعلنت شركة داماك العقارية ومقرها دبي، اليوم الخميس، عن منح 121 عقد إنشاء وتوريد واستشارات بقيمة 1.4 مليار درهم إماراتي في دبي خلال شهري يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط 2017.

ووفقاً لبيان تلقى أريبيان بزنس نسخة منه، تم منح العقود الرئيسية لتوفير مختلف الخدمات في خمسة مشاريع تطويرية مرتقبة من داماك العقارية في دبي، بما في ذلك مجتمعي الغولف "أكويا أكسجين" و"داماك هيلز"، و"أيكون سيتي" المطل على شارع الشيخ زايد، بالإضافة إلى مشروعي "برج أفانتي" و"برج ميرانو" في منطقة الخليج التجاري.

وتشمل العقود الممنوحة لمشروع "داماك هيلز" التطويري الأعمال الرئيسية في مشروع الفيلات المطلة على ملعب الغولف (Golf Villas)،بالإضافة على المساحات الخضراء، وأنظمة الري، والمسطحات والديكورات المائية للطرقات والأثاثات والإكسسوارات لفيلات المنتزه (Park Villas).

أما العقود الممنوحة لمشروع "أكويا أكسجين" التطويري، فتشمل الخدمات الاستشارية لخدمات الإشراف، والأعمال الرئيسية، وأعمال الطرق والبنية التحتية، إضافة إلى تصميم المفهوم.

وبالنسبة لمشروع "أيكون سيتي"،فتشمل العقود الممنوحة خدمات التصميم المتخصصة، وأعمال تنفيذ الأوتاد الخرسانية، في حين تغطي العقود الممنوحة في مشروع "برج ميرانو" الأعمال الرئيسية في المشروع.

وقال محمد الطحاينة نائب رئيس أول للشؤون التجارية في شركة داماك العقارية "حفاظاً على الزخم المكتسب من الإطلاق الناجح لمشروع (ترمب إنترناشيونال غولف كلوب دبي) في قلب مجتمع ’داماك هيلز‘، فإن العمل يسير بوتيرة تصاعدية في هذا المجتمع التطويري متخذاً شكله النهائي. كما أننا نشعر بالرضا عن مستوى التقدم في كل من مشاريع (أكويا أكسجين)، و(أيكون سيتي)، و(برج أفانتي)، و(برج ميرانو)، وعن تعيين هؤلاء المقاولين والاستشاريين والموردين المشهود لهم بالكفاءة والاحترافية العالية لإكمال أعمال مشاريعنا في مختلف مراحلها التطويرية".

وأضاف "يأتي العمل مع شركات راسخة ضمن إطار التزامنا العميق بتقديم أفضل قيمة لعملائنا، في الوقت الذي نساهم في تعزيز مشهد المشاريع العقارية في دبي، وذلك من خلال طرح تصاميم وخدمات وجودة عقارات عالمية المستوى. ونحن نتطلع إلى تسليم الوحدات المكتملة في كل من هذه المشاريع التطويرية لعملائنا في المستقبل القريب".

ومُنحت هذه العقود لعدد من الشركات المحلية والعالمية المرموقة، بما في ذلك شركة غنتوت الخليج للمقاولات، والشركة الصينية العامة للهندسة الإنشائية (CSCEC)، وشركة تروجان للمقاولات العامة، وشركة أكوا فيرديش.ذ.م.م.، وشركة كلوب هاوس إيطاليا ش.م.، والشركة الهندسية للإنشاء والتعمير(CRC)، وشركة محمد عبدالمحسن الخرافي وأولاده، وشركة كيو إنترناشيونال كونسلتنتس، وشركة كيه.إس.تي. للتصميم الداخلية، وشركة الشعفار الوطنية للمقاولات (SNC)، والمجموعة الدولية للبيوت الجاهزة، والشركة الوطنية للأساسات (NPC)، وشركة كيتل كوليكتيف غلف المعمارية، وشركة جونسون كونترولز للتكييف والتبريد، وشركة كومودور للمقاولات.