مبادرة لمعالجة مساكن العشوائيات في السعودية

أعلنت وزارة الإسكان السعودية عن وجود مبادرة لحل مشكلة العشوائيات في المناطق بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية وصندوق الاستثمارات العامة؛ الذراع الاستثماري السيادي للسعودية.

ونقلت صحيفة "عكاظ" السعودية عن وزير الإسكان ماجد الحقيل تأكيده على أهمية توفير السكن المناسب لمن يقطنون العشوائيات أثناء مرحلة التطوير. وقدر حجم تكلفة مشاريع تطوير العشوائيات بمليارات الريالات ومنها مشروع في الرياض بلغت تكلفته نحو 16 مليار ريال.

وقال "الحقيل" إنه من الصعوبة صرف 100 ألف ريال تعويضاً لمن يسكن في بيت عشوائي على مساحة 80م2، مؤكداً أهمية توفير السكن البديل أثناء مرحلة إنجاز المشروع.

وشدد على أن حلول مشكلة العشوائيات يجب أن تكون اجتماعية، وهندسية، ومعمارية، مشيراً إلى أنها مربحة ولا تحتاج إلى تكاليف كبيرة مثل بقية المشاريع الأخرى.

ولفت إلى أهمية الاستفادة من أواسط المدن في إنشاء مساكن لقاطني العشوائيات، في ظل توفر الخدمات بها والمرافق، وصعوبة توفير وسيلة نقل مناسبة للغالبية منهم حين يقطنون في مناطق على أطراف المدن.

وانتشرت العشوائيات خلال السنوات الماضية في عدد من المدن السعودية بسرعة هائلة، خصوصاً في المواقع البعيدة عن الرقابة البلدية، أو تلك التي لا تستطيع البلدية حمايتها لغياب الصلاحيات من جهة، وغياب التنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى مثل المحافظة والشرطة، إضافة إلى صرف المحكمة الشرعية النظر عن معارضة البلدية عند إخراج طلبات الاستحكام، الأمر الذي يؤدي إلى حيازات أراض غير مخططة.