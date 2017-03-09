صندوق الرياض ريت يعتزم الاستحواذ على 3 أصول عقارية كبيرة

أعلن صندوق الرياض ريت عن إبرامه ثلاث مذكرات تفاهم مشروطة لغرض الاستحواذ على ثلاثة أصول عقارية في العاصمة السعودية الرياض وجدة ثاني أكبر مدن المملكة بمبلغ إجمالي يقارب 1.1 مليار ريال.

وأوضح الصندوق في بيان له على موقع "تداول" أن هذه الأصول العقارية تتضمن ما يلي:

1- فندق كمبينسكي الرياض ويقع على طريق الملك فهد في حي الصحافة بمدينة الرياض، ويحتوي على 349 غرفة وجناح فندقي وشقق سكنية وقاعة حفلات ومركز أعمال ومنتجع صحي وستة مطاعم ومحلات تجزئة.

وقد اكتمل بناء المجمع الفندقي وبدأ التشغيل التجاري له في عام 2014 ويمتد على مساحة أرض قدرها 19,997 متر مربع، وتعود ملكيته حالياً لشركة برج رافال للتطوير العقاري والتي يمتلك احد صناديق الرياض المالية - طرف ذو علاقة - ما نسبته 53 بالمئة بينما تملك أطراف أخرى ما نسبته 47 بالمئة. ومدة مذكرة التفاهم 75 يوماً.

2- مركز ذي ريزدنس ويقع على طريق الأمير سعود بن محمد بن مقرن في حي حطين بمدينة الرياض، ويحتوي على فلل فندقية مع نادي صحي ومطاعم و مركز أعمال ومحلات تجزئة، وقد اكتمل بنائه في العام 2017 ويقع على أرض مساحتها 15 ألف متر مربع. ومدة مذكرة التفاهم 120 يوماً.

3- مركز أُمنِية ويقع على طريق الأمير سعود الفيصل في حي الروضة بمدينة جدة، ويحتوي على مكاتب ومحلات تجزئة وشقق سكنية، وقد اكتمل بنائه عام 2010 ويقع على أرض مساحتها 10 آلاف متر مربع. ومدة مذكرة التفاهم 60 يوما.ً

يعتزم الصندوق تمويل هذه الاستحواذات من خلال الاقتراض أو زيادة رأس المال. وتشترط مذكرات التفاهم الموقعة إكمال الفحص النافي للجهالة والحصول على الموافقات النظامية اللازمة وموافقة الجمعية العمومية لصندوق الرياض ريت.

وتوقع الصندوق أن ينتج عن هذه الاستحواذات في حال إتمامها زيادة حجم استثمارات الصندوق من 500 مليون ريال إلى 1.6 مليار ريال، وزيادة تنوع أصول الصندوق بحيث تغطي القطاعات المكتبية والسكنية والتجزئة والضيافة، بالإضافة إلى ارتفاع عدد المستأجرين في عقارات الصندوق من 84 إلى 174 مستأجر، وارتفاع إجمالي الدخل التشغيلي السنوي من 32 مليون ريال إلى 117 مليون ريال تمثل الدخل التشغيلي من التأجير والدخل التشغيلي للفندق.