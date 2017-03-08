Arabian business
عقارات

أمير سعودي يسلم 1000 وحدة سكنية لمصريين

أريبيان بزنس
الأربعاء، 8 مارس 2017
‫اخبار متعلقة‬‎
أمير سعودي يسلم 1000 وحدة سكنية لمصريين

(أريبيان بزنس/ وكالات) - أعلن رجل الأعمال السعودي الوليد بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود رئيس مجلس إدارة شركة المملكة القابضة تسليم أول دفعة من الوحدات السكنية الخاصة بمشروع "سترة" في مصر بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير.

 

وقال الملياردير الوليد بن طلال في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر، أمس الثاثاء، "بالتعاون مع  مصر الخير يسعدني إعلان تسليم أول 1000 من أصل 10 آلاف وحدة سكنية للمستفيدين ضمن مشروع (سترة) في مصر".

 

ويستهدف المشروع القومي "سترة" -الممول من مؤسسة الوليد بن طلال الإنسانية- بناء 10 آلاف وحدة سكنية للأسر الأولى بالرعاية على مستوى مصر؛ أكبر دولة عربية من حيث السكان، بهدف تحسين بيئة السكن في تلك المجتمعات.

 

 

المزيد من أخبار مصر

تعليقات

المزيد في عقارات

"الدار العقارية" تدشن القناة المائية بجزيرة الريم أبوظبي أبريل المقبل

إحباط بيع مخطط كبير شرق مدينة جدة السعودية

السعودية تصدر فواتير رسوم الأراضي البيضاء بعد أيام

صحيفة: متوسط راتب السعودي أقل من سعر متر مربع بشقة

الأكثر قراءة هذا الأسبوع‎

التقديم للحصول على تأشيرة دخول الإمارات ألكترونياً

بالصور: اكبر 20 شركة بناء ومقاولات في السعودية

الإمارات:القانون يمنع تحليق الطائرات بدون طيار في نطاق 5 كم من المطارات

تعافي الاسترليني مع الإعلان عن الموازنة البريطانية التي تزيد فرض الضرائب

حمِّل تطبيق الأي باد
تحميل التطبيق مجانا لدينا اليوم
رأي في اي تيونز
على تويتر

وجهات: كرنفال ريو دي جانيرو: تستضيف مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية مهرجانها المشهور عالميا بين يوم 28 فبراير و...

حقوق الطبع محفوظة آي تي بي الرقمية المحدودة 2015

أنت تشاهد إعلانا مدفوعاً وسوف يعاد توجيهك إلى الصفحة المطلوبة خلال 60 ثانية

تجاوز هذا الإعلان »