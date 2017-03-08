أمير سعودي يسلم 1000 وحدة سكنية لمصريين

(أريبيان بزنس/ وكالات) - أعلن رجل الأعمال السعودي الوليد بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود رئيس مجلس إدارة شركة المملكة القابضة تسليم أول دفعة من الوحدات السكنية الخاصة بمشروع "سترة" في مصر بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير.

وقال الملياردير الوليد بن طلال في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر، أمس الثاثاء، "بالتعاون مع مصر الخير يسعدني إعلان تسليم أول 1000 من أصل 10 آلاف وحدة سكنية للمستفيدين ضمن مشروع (سترة) في مصر".

ويستهدف المشروع القومي "سترة" -الممول من مؤسسة الوليد بن طلال الإنسانية- بناء 10 آلاف وحدة سكنية للأسر الأولى بالرعاية على مستوى مصر؛ أكبر دولة عربية من حيث السكان، بهدف تحسين بيئة السكن في تلك المجتمعات.