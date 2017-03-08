"الدار العقارية" تدشن القناة المائية بجزيرة الريم أبوظبي أبريل المقبل

تستعد شركة الدار العقارية لتدشين القناة المائية التي تعد من أهم المرافق داخل مشروع شمس أبوظبي التطويري في جزيرة الريم أبريل المقبل.

تمتد القناة على مسافة 2.4 كيلو متر وتشق طريقها في قلب المشاريع السكنية، وتخضع حاليا للمراحل الأخيرة من الاختبار وذلك قبل تدشينها.

ويوجد على طول القناة المائية حوالي 450 شجرة موزعة على مساحة تبلغ 46 ألف متر مربع، وتمر بعشرة جسور، ويوجد 35 مخططا سكنيا في مشروع شمس أبوظبي تقع بمحاذاة القناة ليستمتع السكان بالإطلالة المائية والمنظر الخلاب الجديد الذي ستقدمه القناة للمنطقة.

ووفق وكالة أنباء الإمارات، قال طلال الذيابي الرئيس التنفيذي للتطوير في شركة الدار العقارية إن منطقة شمس أبوظبي أصبحت إحدى أبرز الوجهات المرغوبة في العاصمة ويعود الفضل في هذا إلى الجودة العالية للمشاريع التطويرية وموقعها الاستثنائي على جزيرة الريم.

وستكون هذه القناة عنصرا أساسيا من عناصر المجتمعات السكنية كونها تشق القناة طريقها في قلب الجزيرة وستطل على مناطق تجمع مختلفة ومتعددة الاستخدام، وسيتمكن العامة من ممارسة الأنشطة الاجتماعية والرياضية بالقرب منها، ونحن نتطلع قدما لتدشين القناة بالإضافة إلى إطلاق الفعاليات المجتمعية والمرافق المتعددة في المستقبل القريب.

وبجانب مشروع القناة المائية شارفت شركة الدار العقارية على استكمال ممرات المشي التي يبلغ طولها 23 كيلومترا بالإضافة إلى 1550 مترا من ممرات الدراجات الهوائية فضلا عن المتنزهات الممتدة على مسافة 3650 مترا ومطلة على الساحل.

وتوفر هذه المشاريع المرتقبة بالإضافة إلى الحدائق المتعددة والشاطئ العام المطل على أشجار القرم بيئة باعثة على الاسترخاء ومنظرا خارجيا في غاية الجمال والجاذبية والتي من شأنها أن تعزز أسلوب الحياة وتوفير فوائد عديدة لسكان جزيرة الريم.

وتضم منطقة شمس أبوظبي الواقعة في جزيرة الريم مجموعة من أهم المباني والمشاريع التطويرية التابعة لشركة الدار العقارية والتي تشمل أبراج "سكاي تاور" و"صن تاور" بالإضافة إلى "أبراج البوابة" و"أبراج القوس".

وتعد المنطقة موقعا لمشروع الدار التطويري "شمس ميرا" وهو أول مشروع للدار العقارية مخصص لذوي الدخل المتوسط والذي تم إطلاقه بنجاح في يونيو من عام 2015 و وصلت نسبة مبيعات وحدات المشروع إلى 90% ولا تزال الأعمال الإنشائية قيد التنفيذ.