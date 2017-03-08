Arabian business
عقارات

"الدار العقارية" تدشن القناة المائية بجزيرة الريم أبوظبي أبريل المقبل

أريبيان بزنس
الأربعاء، 8 مارس 2017
‫اخبار متعلقة‬‎
"الدار العقارية" تدشن القناة المائية بجزيرة الريم أبوظبي أبريل المقبل

تستعد شركة الدار العقارية لتدشين القناة المائية التي تعد من أهم المرافق داخل مشروع شمس أبوظبي التطويري في جزيرة الريم أبريل المقبل.

 

تمتد القناة على مسافة 2.4 كيلو متر وتشق طريقها في قلب المشاريع السكنية،  وتخضع حاليا للمراحل الأخيرة من الاختبار وذلك قبل تدشينها.

 

ويوجد على طول القناة المائية حوالي 450 شجرة موزعة على مساحة تبلغ 46 ألف متر مربع، وتمر بعشرة جسور، ويوجد 35 مخططا سكنيا في مشروع شمس أبوظبي تقع بمحاذاة القناة ليستمتع السكان بالإطلالة المائية والمنظر الخلاب الجديد الذي ستقدمه القناة للمنطقة.

 

 

ووفق وكالة أنباء الإمارات، قال طلال الذيابي الرئيس التنفيذي للتطوير في شركة الدار العقارية إن منطقة شمس أبوظبي أصبحت إحدى أبرز الوجهات المرغوبة في العاصمة ويعود الفضل في هذا إلى الجودة العالية للمشاريع التطويرية وموقعها الاستثنائي على جزيرة الريم.

 

وستكون هذه القناة عنصرا أساسيا من عناصر المجتمعات السكنية كونها تشق القناة طريقها في قلب الجزيرة وستطل على مناطق تجمع مختلفة ومتعددة الاستخدام، وسيتمكن العامة من ممارسة الأنشطة الاجتماعية والرياضية بالقرب منها، ونحن نتطلع قدما لتدشين القناة بالإضافة إلى إطلاق الفعاليات المجتمعية والمرافق المتعددة في المستقبل القريب.

 

 

وبجانب مشروع القناة المائية شارفت شركة الدار العقارية على استكمال ممرات المشي التي يبلغ طولها 23 كيلومترا بالإضافة إلى 1550 مترا من ممرات الدراجات الهوائية فضلا عن المتنزهات الممتدة على مسافة 3650 مترا ومطلة على الساحل.

 

 

وتوفر هذه المشاريع المرتقبة بالإضافة إلى الحدائق المتعددة والشاطئ العام المطل على أشجار القرم بيئة باعثة على الاسترخاء ومنظرا خارجيا في غاية الجمال والجاذبية والتي من شأنها أن تعزز أسلوب الحياة وتوفير فوائد عديدة لسكان جزيرة الريم.

 

 

وتضم منطقة شمس أبوظبي الواقعة في جزيرة الريم مجموعة من أهم المباني والمشاريع التطويرية التابعة لشركة الدار العقارية والتي تشمل أبراج "سكاي تاور" و"صن تاور" بالإضافة إلى "أبراج البوابة" و"أبراج القوس".

 

 

وتعد المنطقة موقعا لمشروع الدار التطويري "شمس ميرا" وهو أول مشروع للدار العقارية مخصص لذوي الدخل المتوسط والذي تم إطلاقه بنجاح في يونيو من عام 2015 و وصلت نسبة مبيعات وحدات المشروع إلى 90% ولا تزال الأعمال الإنشائية قيد التنفيذ.

المزيد من أخبار الإمارات

المزيد عن هذا الخبر

نمو صافي أرباح الدار العقارية 8 % إلى 2.8 مليار درهم للعام 2016

"الدار العقارية" تستضيف "قمة المستثمرين في قطاع الفنادق" في السادس من فبراير بأبوظبي

"الدار العقارية" تتيح التملك في مشروع وست ياس أبوظبي لجميع الجنسيات

الدار العقارية:تقدم في تنفيذ مشاريع جزيرة ياس والراحة والريم

تعليقات

المزيد في عقارات

إحباط بيع مخطط كبير شرق مدينة جدة السعودية

السعودية تصدر فواتير رسوم الأراضي البيضاء بعد أيام

صحيفة: متوسط راتب السعودي أقل من سعر متر مربع بشقة

سعودي يبني منزلاً فوق أسلاك الكهرباء بمخطط حكومي

الأكثر قراءة هذا الأسبوع‎

التقديم للحصول على تأشيرة دخول الإمارات ألكترونياً

بالصور: اكبر 20 شركة بناء ومقاولات في السعودية

لعبة "الحية" الشهيرة من التسعينات تعود مجدداً

فيراري تطرح 812 سوبر فاست

حمِّل تطبيق الأي باد
تحميل التطبيق مجانا لدينا اليوم
رأي في اي تيونز
على تويتر

وجهات: كرنفال ريو دي جانيرو: تستضيف مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية مهرجانها المشهور عالميا بين يوم 28 فبراير و...

حقوق الطبع محفوظة آي تي بي الرقمية المحدودة 2015

أنت تشاهد إعلانا مدفوعاً وسوف يعاد توجيهك إلى الصفحة المطلوبة خلال 60 ثانية

تجاوز هذا الإعلان »