إحباط بيع مخطط كبير شرق مدينة جدة السعودية

(أريبيان بزنس/ وكالات) - تمكنت بلدية بريمان الفرعية التابعة لأمانة جدة بمنطقة مكة المكرمة من إحباط تعديات على أحد المواقع شرق محافظة جدة ثاني أكبر مدينة سعودية.
ونقلت وسال إعلام محلية، أمس الثلاثاء، عن فيصل المالكي رئيس بلدية بريمان الفرعية إن البلدية قامت بإحباط بيع مخطط عشوائي يقع شرق مخطط الحمدانية، تقدر مساحته بـنحو 450 ألف متر مربع.
وأضاف "المالكي" أن حيث تم إزالة جميع البتر المستحدثة، وإغلاق كافة الطرق المؤدية إلى المخطط العشوائي.
واستغل الكثيرون ممن باتت الصحافة السعودية تصفهم بـ "لصوص الأراضي" ضعف الرقابة الحكومية، وقاموا بالاستيلاء على ملايين المربعات من الأراضي الحكومية في أغلب مدن المملكة. إلا أن السلطات الحكومية بدأت، مؤخراً، في ملاحقتهم قضائياً واستعادة تلك الأراضي التي تصرفوا بمخططاتها وباعوا قسماً منها.
المزيد من أخبار السعودية
هل لديك مؤهلات لراتب مليون درهم؟ | ثقافة ومجتمع | أريبيان بزنس
ماذا يجري في السعودية؟ | مجتمع | أريبيان بزنس
سعوديات ثريات يستغلن فقر شبان ويعرضن عليهم الزواج
ما هي الـ 12 مخالفة القاضية بإبعاد الوافدين من السعودية؟ | أريبيان بزنس
وزارة العمل السعودية تخصص الرقم "19911" لإستقبال إتصالات عملائها | أريبيان بزنس
ماذا يجري في السعودية؟ | مجتمع | أريبيان بزنس
هل لديك مؤهلات لراتب مليون درهم؟ | ثقافة ومجتمع | أريبيان بزنس
سعوديات ثريات يستغلن فقر شبان ويعرضن عليهم الزواج
وزارة العمل السعودية تخصص الرقم "19911" لإستقبال إتصالات عملائها | أريبيان بزنس
زيارة ملك السعودية لمنتجع إندونيسي تحوله إلى ثكنة عسكرية | أريبيان بزنس