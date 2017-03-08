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إحباط بيع مخطط كبير شرق مدينة جدة السعودية

أريبيان بزنس
الأربعاء، 8 مارس 2017
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إحباط بيع مخطط كبير شرق مدينة جدة السعودية

(أريبيان بزنس/ وكالات) - تمكنت بلدية بريمان الفرعية التابعة لأمانة جدة بمنطقة مكة المكرمة من إحباط تعديات على أحد المواقع شرق محافظة جدة ثاني أكبر مدينة سعودية.

 

ونقلت وسال إعلام محلية، أمس الثلاثاء، عن فيصل المالكي رئيس بلدية بريمان الفرعية إن البلدية قامت بإحباط بيع مخطط عشوائي يقع شرق مخطط الحمدانية، تقدر مساحته بـنحو 450 ألف متر مربع.

 

وأضاف "المالكي" أن حيث تم إزالة جميع البتر المستحدثة، وإغلاق كافة الطرق المؤدية إلى المخطط العشوائي.

 

واستغل الكثيرون ممن باتت الصحافة السعودية تصفهم بـ "لصوص الأراضي" ضعف الرقابة الحكومية، وقاموا بالاستيلاء على ملايين المربعات من الأراضي الحكومية في أغلب مدن المملكة. إلا أن السلطات الحكومية بدأت، مؤخراً، في ملاحقتهم قضائياً واستعادة تلك الأراضي التي تصرفوا بمخططاتها وباعوا قسماً منها.

 

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