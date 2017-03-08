السعودية تصدر فواتير رسوم الأراضي البيضاء بعد أيام

حددت وزارة الإسكان السعودية الموعد النهائي لإصدار فواتير رسوم الأراضي غير المطورة الخاضعة للنظام وتبلغ مساحتها 10 آلاف متر وأكثر قبل نهاية الشهر الجاري.

ونقلت صحيفة "الاقتصادية" السعودية عن مسؤول في وزارة الإسكان إن إصدار الفواتير سيكون في الأسبوع الأخير من الشهر الحالي، بعد فرز وتقييم الأراضي المسجلة في الموقع الإلكتروني الخاص بتسجيل الأراضي.

وتعتزم وزارة الإسكان تحصيل مبالغ رسوم الأراضي عن طريق الخدمات الإلكترونية، عبر خدمة سداد، أو عبر خدمات الأون لاين التابعة للمصارف، فيما أضافت الوزارة ثماني خدمات إلكترونية لتسهيل إجراءات تسجيل الأراضي وإتمام خدماتهم الإلكترونية دون الحاجة إلى مراجعة مبنى الوزارة أو الجهات ذات العلاقة.

وتتمثل تلك الخدمات في طلبات تسجيل أرض، وخدمة طلباتي، والتقارير، والنتائج، والتقييم، وخدمة الاعتراض، والفواتير، إضافة إلى خدمة الإشعارات، مشيرة إلى أن هناك أربع وسائل يتم فيها تزويد صاحب الأرض الخاضعة للرسوم بالفاتورة، تتمثل في رسالة نصية sms على الرقم المسجل في أبشر، والبريد السعودي، والبريد الإلكتروني، إشعاره في حسابه بالنظام.

وانتهت المرحلة الأولى من تسجيل الأراضي البيضاء في كل من الرياض وجدة والدمام، في ديسمبر/كانون الأول 2016، واستقبلت البوابة الإلكترونية المخصصة لتسجيل الأراضي البيضاء 1792 مسجلاً، فيما بلغ عدد طلبات التسجيل 2278 طلباً، وبمساحة إجمالية بلغت 635 مليون متر مربع.

وكانت وزارة الإسكان قد حددت النطاق الجغرافي المستهدف لتطبيق المرحلة الأولى من نظام رسوم الأراضي البيضاء لمدينة الرياض ومدينة جدة وحاضرة الدمام ومكة المكرمة.

ومعظم الأراضي البيضاء في السعودية مملوكة لرجال أعمال وشركات وأفراد أثرياء، ويحتفظون بها دون تطوير ربما للرغبة في ارتفاع أسعارها لاحقاً أو لصعوبة تطويرها سريعاً في ظل تعقيدات روتينية وتحمل تكلفة تزويدها بالخدمات والبنية الأساسية.