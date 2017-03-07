Arabian business
عقارات

صحيفة: متوسط راتب السعودي أقل من سعر متر مربع بشقة

أريبيان بزنس
الثلاثاء، 7 مارس 2017
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صحيفة: متوسط راتب السعودي أقل من سعر متر مربع بشقة

(أريبيان بزنس/ وكالات) - قالت صحيفة سعودية اليوم الثلاثاء إن إحصائيات وزارتي العدل والعمل والتنمية الاجتماعية أظهرتا أن متوسط راتب المواطن أقل من سعر المتر المربع للشقق بـ33 ريالاً باعتبار أن متوسط سعر المتر المربع للشقق السكنية يصل إلى خمسة آلاف ريال وأن متوسط رواتب السعوديين في القطاع الخاص يصل إلى 4967 ريالاً شهرياً.

 

ونقلت صحيفة "عكاظ" اليومية عن خبراء في قطاع العقارات إن متوسط الدخل الذي يحتاجه المواطن حتى يتمكن من تملك مسكن يجب أن يتجاوز مستوى 10 آلاف ريال.

 

وأوضح الخبراء أن إحصائية وزارة العدل الخاصة بحساب قيمة المتر المربع للشقق السكنية غير دقيقة، إذ إن أسعار العقارات في العديد من المناطق أقل بكثير من المتوسط الذي ذكرته الوزارة.

 

وتشهد السعودية، صاحبة أكبر اقتصاد عربي، أزمة إسكان متفاقمة، وتكمن معظم جذور مشكلة الإسكان في التركيبة السكانية التي تشهد تحولاً سريعاً في المملكة التي يبلغ عدد سكانها نحو 32 مليوناً منهم نحو 10 ملايين وافد أجنبي يعمل معظمهم في القطاع الخاص.

 

وبحسب إحصائية نشرتها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في فبراير/شباط الماضي، فإن رواتب نحو 801.6 من السعوديين العاملين في القطاع الخاص لا تتجاوز 3 آلاف ريال (800 دولار) شهرياً أي ما يعادل نسبته 48 بالمئة من المواطنين في القطاع وأن هناك نحو 23526 مواطن رواتبهم تقل عن 1500 ريال (400 دولار).

 

 

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