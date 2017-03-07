سعودي يبني منزلاً فوق أسلاك الكهرباء بمخطط حكومي

أكدت صحيفة سعودية اليوم الثلاثاء أن مواطن سعودي قام بإنشاء منزل سكني على أسلاك الكهرباء في مخطط حكومي.

وأوضحت صحيفة "الرياض" اليومية أن محمد بن سعود المتحمي محافظ محايل بمنطقة عسير وجه بإحالة الأفراد ذو الاختصاص في الجهات المعنية من البلدية والدفاع المدني والكهرباء إلى المباحث الإدارية للتحقيق في قضية إنشاء مواطن لمبنى سكني على أسلاك الكهرباء في مخطط حكومي والذي كان قد وثقه مواطن من خلال مقطع تم تداوله يوم الأحد الماضي، حيث أظهر الفيديو إنشاء مبنى على أسلاك الكهرباء واختراقها للمبنى بشكل يهدد حياة الآخرين.

كما وجه "المتحمي" بإحالة المواطن صاحب المبنى والمواطن الذي وثق المقطع لهيئة التحقيق والإدعاء العام.

وأوضحت الصحيفة أن ذلك جاء عقب ترأس "المتحمي" للجنة شملت عدد من الممثلين لإدارات البلدية والكهرباء والشرطة والدفاع المدني، حيث تم إعداد محضر بما توصلت إليه اللجنة حيال القضية ورفعه لأمير منطقة عسير الأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز آل سعود.

وكانت الشركة السعودية للكهرباء قد أوضحت في بيان لها أنه تم عزل الشبكة الكهربائية وإيقاف صاحب العمارة عن البناء فوراً، والقيام بالإزالة بالتنسيق مع محافظ محايل عسير والدفاع المدني وتعديل مسار الشبكة حرصاً على أمن وسلامة سكان محائل عسير، مشيرة إلى أنها اتخذت كافة الإجراءات النظامية بحق المواطن لتعديه على الشبكة حسب وصفها.