إتفاقية تعاون بين "الرواد للعقارات " الإماراتية و"بازار ريل إستيت" الكويتية



وقعت مؤسسة "الرواد للعقارات " بإمارة دبي، وشركة "بازار ريل إستيت العقارية" بالكويت، اتفاقية تعاون تهدف لتبادل الخبرات والمعلومات في مجال إدارة العقارات وتسويق المنتجات العقارية في كل من سوقي دبي والكويت .

وقال إسماعيل الحمادي ، الرئيس التنفيذي لمؤسسة "الرواد للعقارات " أن هذه الإتفاقية تندرج ضمن إطار التواصل بين المؤسستين بهدف تعزيز جهود التعاون المشترك بين الطرفين لبلورة ممارسات التسويق العقاري وبحث السبل الحديثة لمهام قطاع الإستثمار العقاري والمساهمة في رفع مستوى الاداء لكل من السوق الكويتي والسوق الإماراتي، وعلى وجه الخصوص إمارة دبي التي تشهد توسعا ملحوظا في عدد المستثمرين العقاريين من دولة الكويت والذي قدر بنحو 770 مستثمر في سنة 2016 حسب تقرير صادر عن دائرة الأراضي والأملاك .

وأضاف الحمادي بأن فكرة هذا الإتفاق تهدف إلى خلق بيئة عمل سلسة ومرنة في تنفيذ أعمال الوساطة العقارية لكلا الطرفين ودعم نشاطها ، حيث سيتولى كل طرف منهما إنجاز المهام المنوطة بمجال بيع وتأجير العقارات التي تم تبادل بياناتها فيما بينهما بمقر الدولة التي يزاول بها نشاطه، وهذا ما سيوفر الكثير من الجهد والوقت على عملاء المؤسستين بكل من دبي والكويت. كما أن هذه الإتفاقية ستفتح المجال أمام كل من "الرواد للعقارات" و "بازار ريل إستيت " لتوسيع قاعدة عملائهما ومن جهة أخرى ستضمن سهولة وسرعة إجراء المعاملات القانونية المتصلة بمجال الوساطة العقارية وسرعة تخليص الشطر المتعلق منها بالهيئات الحكومية والشبه الحكومية بناءا على دراية وشمول كل طرف بالمعلومات والخلفيات التي يرتكز عليها العمل مع الجهات المعنية بالدولة الأصل، علاوة على أنها ستكون بمثابة الجسر الواصل بين السوق الكويتي وسوق العقارات بدبي الذي يربط العملاء .

ومن جهته أوضح محمود أحمد الطراروه ، المدير التنفيذي لشركة "بازار ريل استيت العقارية " أن هذه الإتفاقية تشكل أرضية عمل يتم بموجبها تحديد الأنشطة والمهام المشتركة التي سيتم العمل بها لتحقيق الأهداف المشتركة بيننا، كما أنها ستسهم في تيسير آليات إنجاز الصفقات العقارية وسرعتها نتيجة إطلاع كل طرف على كافة الإجراءات والتحديثات الجاري العمل بها في مجال إبرام المعاملات العقارية بدولته .



