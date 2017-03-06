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عقارات

بسعر 530 ألف ريال.. توقع اتفاقية لتطوير مئات الوحدات سكنية شرق العاصمة السعودية

أريبيان بزنس
الاثنين، 6 مارس 2017
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بسعر 530 ألف ريال.. توقع اتفاقية لتطوير مئات الوحدات سكنية شرق العاصمة السعودية

وقعت وزارة الإسكان السعودية اتفاقية تطوير مشروع سكني شرق مدينة الرياض مع شركة التحالف العقارية المحدودة وذلك في إطار برنامج الشراكة مع القطاع الخاص المعتمدة آليته من مجلس الوزراء.

 

ووفقاً لوكالة الأنباء السعودية (واس)، يتكون المشروع الذي تبلغ مساحته 84.679 متراً مربعاً من 462 فيلا سكنية متنوعة، مقسمة إلى 436 فيلا دوبلكس و36 فيلا مستقلة، تمتاز بجودتها العالية ومطابقتها للمواصفات المقاييس المعتمدة بالمملكة، بالإضافة إلى سعرها المناسب، الذي يتراوح ما بين 530 ألف ريال إلى 590 ألف ريال كحد أقصى.

 

وقال الرئيس التنفيذي للشراكة مع القطاع الخاص بوزارة الإسكان نايف الرشيد أن هذه الشراكة تعد باكورة برامج الشراكة بين القطاعين الخاص والعام على أراضي القطاع الخاص ضمن نموذج PPP، والمدعومة من قبل المركز الوطني للتخصيص.

 

وأضاف "الرشيد" أن هذه الاتفاقية تهدف من خلالها وزارة الإسكان إلى إنشاء شراكة جديدة ضمن الأنظمة والقوانين المعمول بها في المملكة، إذ تقوم الوزارة بتقديم المحفزات والتسهيلات المالية لدعم القطاع الخاص في مجال التطوير العقاري، كذلك تقديم الدعم اللازم لشركات التطوير العقاري عبر عدة برامج مثل برنامج "إتمام" و"وافي"، بالإضافة إلى توفير محفزات التطوير العقاري الأخرى كضمان الشراء.

 

وكانت وزارة الإسكان -وفي إطار سعيها للشراكة مع القطاع الخاص- قد أبرمت العديد من الاتفاقيات مع شركات محلية ودولية بهدف تحفيز القطاع العقاري ورفع إنتاجيته وضخ المزيد من الوحدات السكنية ودعم العرض في سوق الإسكان، بما يتناسب مع الطلب لزيادة نسبة تملك المواطنين وفق خيارات متنوعة تتناسب مع جميع فئات المجتمع.

 

 

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