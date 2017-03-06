العبار: عام 2016 كان صعبا والأمل أن يكون عام 2017 أفضل

دبي 6 مارس آذار (رويترز) - قال محمد العبار رئيس مجلس إدارة إعمار العقارية أكبر شركة مدرجة بالقطاع في دبي اليوم الاثنين إنه يأمل أن يكون عام 2017 أفضل بعدما جاء عام 2016 صعبا.





وأضاف العبار خلال مؤتمر استثمار في دبي إن الشركة التي أنشأت برج خليفة أطول مبنى في العالم لديها مشروعات قائمة تصل قيمتها إلى 11.4 مليار دولار.

وقال العبار إنه متفائل بشكل حذر إزاء سوق العقارات في دبي في الأعوام القادمة.