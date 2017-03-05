دبي تستقطب المشاريع الأجنبية المجدية وتحافظ على جاذبيتها الاستثمارية

أطلقت شركة المدى بدعم إستراتيجي من شركة "أو. أم. أس" OMS للوساطة العقارية، يوم الجمعة الماضي، مشروع "روكسانا ريزدنس"، بقيمة 200 مليون درهم إماراتي، وهو عبارة عن مجمع سكني يتكون من 255 وحدة سكنية متعددة المساحات، ويقع في قرية جميرا الدائرية بدبي.

ووفقاً لبيان تلقى أريبيان بزنس نسخة منه، كشفت الشركة، التي تمتلك عدداً من المشاريع العقارية في السعودية، والبحرين، وبريطانيا، وتركيا، والإمارات، عن تفاصيل هذا المشروع خلال حفل نظمته في فندق أرماني دبي، بحضور محمد هائل حاكمي، المدير التنفيذي لشركة المدى،ومياز الدلال، الرئيس التنفيذي لشركة "أو. أم. أس" العقارية، وكبار مسؤولي الشركتين، وعدد من ممثلي وسائل الإعلام المحلية والعربية.

ويضم مجمع "روكسانا ريزدنس" أربعة مباني سكنية موصولة ببعضها، ويتكون كل مبنى منها من أربعة طوابق، وتبلغ مساحة كل مبنى 8344 متراً مربعاً، فيما تبلغ المساحة الإجمالية للبناء 35673 متراً مربعاً، ويحتوي المجمع على 95 شقة استديو، و116 شقة بغرفة نوم واحدة، و28 شقة بغرفتي نوم، و16 شقة بثلاث غرف نوم.

وقال محمد هائل حاكمي "يسعدنا الإعلان عن إطلاق مشروع"روكسانا ريزدنس" في إمارة دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة، التي تعتبر من أفضل الأسواق العقارية في المنطقة، لما تتمتع به من معايير جودة الحياة العالية، والبيئة الآمنة والمستقرة، وفرص العمل، وخيارات الترفيه، التي تمنح السكان من الجنسيات كافة، فرصة الاستمتاع بحياتهم وضمان حاضر مشرق ومستقبل سعيد لهم ولأبنائهم".

وأكد حاكمي أن شركة المدى تعمل على توسيع استثماراتها العقارية في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، وتحديد إمارة دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة، لما تتمتع به الإمارة من ميزات استثمارية واعدة، وسوق عقاري مستقر، وفرص مجزية في مختلف القطاعات.

من ناحيتها قالت مياز الدلال أن اختيار موقع "روكسانا ريزدنس" جاء بعد دراسة مستفيضة لأفضل المواقع التي تشهد نمواً وإقبالاً متزايداً من قبل المستثمرين، مع الحرص على أن تكون التصاميم والتشطيبات وفق أعلى المستويات، من أجل تلبية احتياجات السكان، ومنحهم قيمة مضاعفة على استثمارهم في هذا المجمع السكني.

وتبلغ المساحة الإجمالية للشقق المتاحة للبيع 21297 متراً مربعاً، وسيكون تجهيزها وفق أعلى المواصفات الفنية وأفضل التشطيبات. وسيضم المجمع حوض سباحة بمساحة واسعة لخدمة السكان، إضافة إلى نادي رياضي، ونادي صحي، وخدمة الحراسة والأمن على مدار الساعة.

ومن المتوقع تسليم المشروع خلال الربع الأول من العام 2018، وهو يتميز بموقعه الاستراتيجي المطل على الحديقة الرئيسية في المنطقة، إلى جانب قربه من شارع محمد بن زايد، وشارع الخيل، كما أنه قريب على العديد من مراكز التسوق، والمجمعات التجارية، والمدارس.

وتمتلك مجموعة المدى شركة "أكسرفيا" للتطوير العقاري في تركيا، والتي تتولى حالياً تطوير مشروع "إسترادا" الضخم في مدينة إسطنبول، وهو عبارة عن مدينة متكاملة تقع في منطقة "باهشي شهير" التي تبعد 20 دقيقة عن مطار إسطنبول الثالث الذي افتتح مؤخراً، و10 دقائق عن قناة إسطنبول المائية.

ويتألف مشروع "إسترادا" من 2500 وحدة سكنية وتجارية على مساحة 350 ألف متر مربع، ويتضمن العديد من المرافق التجارية والخدمية والترفيهية، وقد بدأت عمليات الإنشاء في المشروع مطلع العام الجاري، ومن المتوقع تسليمه للمستثمرين خلال 36 شهراً.