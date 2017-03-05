7700 قرض تمويلي.. الدفعة الثانية للصندوق العقاري السعودي بعد أيام

توقعت مصادر صحيفة سعودية أن تشمل الدفعة الجديدة من القروض المدعومة التي يتجه صندوق التنمية العقارية للإعلان عنها منتصف مارس/آذار الجاري نحو 7700 مستفيد من قوائم الانتظار حيث سيكون الرقم مماثلاً لما تضمنته الدفعة الأولى التي أعلنت منتصف الشهر الماضي.

ونقلت صحيفة "سبق" الإلكترونية عن مصادر مطلعة إن الصندوق حصل على موافقة اثنين من البنوك لتقديم برنامج التمويل للبناء، حيث ستبدأ في استقبال طلبات المتقدمين لاستكمال الإجراءات اللازمة لصرف المبالغ.

ولم تنفِ المصادر انخفاض نسبة المتقدمين ممن أعلنت أسماؤهم في الدفعة الأولى، مؤكدة أن من أعلنت أسماؤهم لديهم مهلة للاستفادة من تلك البرامج لمدة عامين.

وكان صندوق التنمية العقارية قد أعلن الشهر الماضي عن جاهزية كل من (بنك الرياض والبنك العربي وبنك البلاد ومصرف الإنماء وشركة بداية) لاستقبال من صدرت لهم الموافقة على طلب التمويل المدعوم، وقال حينها إنه بإمكان جميع من تلقى رسالة نصية بالموافقة مراجعة البنوك الأربعة، أو شركة بداية مباشرة؛ لإتمام عملية التمويل دون الحاجة لمراجعة الصندوق أو أي من فروعه.

ووعد الصندوق بالإعلان عن بنوك ومؤسسات تمويلية أخرى ستنضم لتقديم برامج التمويل خلال هذه الأيام.

وأكد الصندوق أيضاً على أن من صدرت له الموافقة ويملك أرضاً يرغب في البناء عليها يمكنه ذلك عن طريق بنكي الرياض والعربي، حيث أكمل البنكان جاهزيتهما لاستقبال مثل هذا التمويل.

وكانت وزارة الإسكان السعودية قد أعلنت الدفعة الأولى من برنامج "سكني" والتي تضمنت 15 ألف منتج سكني منها 7700 قرض تمويلي ضمن المنتجات السكنية التي تعتزم الوزارة الإعلان عنها بشكل شهري والتي تشمل 280 ألف منتج سكني منها 120 ألف وحدة سكنية و75 ألف قطعة أرض سكنية جاهزة للبناء و85 ألف دعم تمويلي مدعوم التكاليف من الدولة.