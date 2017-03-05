إعمار العقارية تعيّن مسؤولاً تنفيذياً جديداً

(تي.بي.آر.ان) - قالت إعمار العقارية ومقرها دبي اليوم الأحد إنها عينت رئيسا تنفيذا جديدا لشؤون التطوير.

وقال متحدث باسم الشركة لزاوية بروجكتس في رسالة بالبريد الإلكتروني "انضم جون كارفي لإعمار العقارية كرئيس تنفيذي للتطوير."

وانضم كارفي لإعمار قادما من مجموعة ميرفاك العقارية الأسترالية حيث رأس الانشطة السكنية وكانت ميرفاك قالت في بيان للبورصة الأسترالية في 24 نوفمبر تشرين الثاني إن كارفي سيترك الشركة ليكون "رئيسا مشاركا لإعمار العقارية كرئيس تنفيذي للتطوير."

ولم تذكر إعمار تفاصيل لكن مجلس مديريها سيجتمع غدا الاثنين.

وانضم كارفي لميرفاك في 2001 وعمل فيها لمدة 15 عاما بحسب بيان ميرفاك.

كان الرئيس التنفيذي لإعمار عبد الله لاحج ترك منصبه في ابريل نيسان العام الماضي.

وقالت إعمار في بيان الشهر الماضي إن أرباح الربع الأخير من السنة الماضية زادت 56 بالمئة لتبلغ 1.61 مليار درهم (438.4 مليون دولار) مقارنة مع 1.03 مليار درهم قبل عام.