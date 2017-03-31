السعودية: 200 منشأة قطاع خاص في الرياض تسجل أراضيها بنظام الرسوم

(أريبيان بزنس/ وكالات) - قالت صحيفة سعودية اليوم الجمعة إن أكثر من 200 منشأة في القطاع الخاص في الرياض سجلت الأراضي البيضاء التابعة لها في نظام تسجيل الأراضي في الوقت الذي أصدرت وزارة الإسكان، الأربعاء الماضي، أولى فواتير برنامج رسوم الأراضي البيضاء في مرحلته الأولى بمدينة الرياض لـ 245 أرضاً.

وأضافت صحيفة "الاقتصادية" اليومية إن وزارة الإسكان ستبدأ غداً السبت مطلع أبريل/نيسان بفرز الأراضي البيضاء المسجلة بعد تاريخ 13 ربيع الأول من 1438 بعد إحالة أوراقها إلى لجنة المخالفات والاعتراضات، نظراً لأن المسجلين بعد هذا التاريخ يعتبرون مخالفين.

وستفرض الوزارة على ملاك الأراضي غير المسجلين في الموقع الإلكتروني لنظام رسوم الأراضي، غرامة قد تصل إلى 2.5 بالمئة، مع إضافة الرسوم بالنسبة نفسها لتصل إلى 5 بالمئة من قيمة الأرض.

وحددت الوزارة ثلاثة معايير لتكون الأرض خاضعة لبرنامج الرسوم في مرحلته الأولى، وهي أن تكون مساحة الأرض عشرة آلاف متر مربع فأكثر، وغير مطورة تطويرا معتمدا بشكل نهائي من الجهات المختصة، وأن تقع ضمن النطاق المحدد من قبل الوزارة في المدن المعلن عنها، لافتا إلى أنه في حال انتفاء شرط واحد فقط من هذه الشروط يجعل من الأرض غير خاضعة لنظام الرسوم.

وكانت وزارة الإسكان أعلنت، يوم الأربعاء الماضي، أنها أرسلت فواتير 245 أرض بيضاء بمساحة 100 مليون م2 في الرياض بمساحة تزيد على 100 مليون متر مربع.

ويفرض نظام الأراضي البيضاء رسوماً سنوية بمقدار 2.5 بالمئة من قيمة الأرض غير المطورة المملوكة لشخص أو أكثر من ذوي الصفة الطبيعية أو الصفة الاعتبارية غير الحكومية داخل النطاق العمراني التي تحدده الوزارة.

ويحدد قيمة الأرض بعدة معايير منها موقع الأرض، واستخداماتها، وتضاريسها، وأنظمة البناء المطبقة عليها، بالإضافة إلى توافر الخدمات العامة فيها، ويطبق القرار عبر 4 مراحل، الأولى غير المطورة بمساحة 10 آلاف م2 فأكثر، والثانية المطورة العائدة لمالك واحد في مخطط معتمد واحد، التي تزيد مساحتها 10 آلاف م2، فيما الثالثة فللأراضي المطورة العائدة لمالك واحد في مخطط معتمد واحد، وتزيد عن 5 آلاف متر مربع، أما الرابعة فللأراضي المطورة العائدة لمالك واحد في مدينة واحدة، والتي تزيد مساحتها 10 آلاف متر مربع.

وكان العمل بنظام رسوم الأراضي البيضاء قد بدأ يوم 8 يونيو/حزيران 2016.

وفي ديسمبر/كانون الأول 2016، انتهت المرحلة الأولى من تسجيل الأراضي البيضاء في كل من الرياض وجدة والدمام، واستقبلت البوابة الإلكترونية المخصصة لتسجيل الأراضي البيضاء 1792 مسجلاً، فيما بلغ عدد طلبات التسجيل 2278 طلباً، وبمساحة إجمالية بلغت 635 مليون متر مربع.