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عقارات

محكمة سعودية تلزم هامور عقاري سداد 40 مليون ريال

أريبيان بزنس
الخميس، 30 مارس 2017
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محكمة سعودية تلزم هامور عقاري سداد 40 مليون ريال

قالت صحيفة سعودية اليوم الخميس إن المحكمة الجزائية بجدة أصدرت حكماً بإلزام "هامور عقاري" بدفع 40 مليون ريال (10.7 مليون دولار) لصاحب مكتب عقار كمتبق من قيمة شراء قصر سكني وإحضاره لسجنه حتى لا يتمكن من الهرب لخارج المملكة.

 

ونقلت صحيفة "الوطن" عن مصدر مطلع قوله إن المدعي أثبت للمحكمة أن الهامور تحايل عليه وأوهمه برغبته بشراء قصر سكني يقع بشمال المدينة، وتم تحديد الحي من قبل المدعى عليه ودفع جزء من المبلغ وبعد إتمام عملية البيع تعمد إغلاق هاتفه والسفر إلى الخارج.

 

وأكد المصدر أن القاضي طلب من المدعي تقديم كافة المستندات والأدلة التي تدين الهامور العقاري لكي يصدر بحقه حكم تنفيذي بإحضاره وسجنه حتى يضمن بأن يدفع للمدعي المبلغ المتبقي عليه وهو 40 مليون ريال.

 

وأصدر ناظر القضية حكماً نهائياً يقضي بإحضار الهامور، وحبسه حتى لا يتمكن من الهرب للخارج مرة أخرى وإيقاف خدماته حتى يتمكن من دفع المبلغ المطلوب وبيع الأملاك التي تعود له بالمزاد العلني لتسديد المبلغ.

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