السعودية: إصدار فواتير 245 أرض بيضاء بمساحة 100 مليون م2 في الرياض

(أريبيان بزنس/ وكالات) - أعلن مسؤول في وزارة الإسكان السعودية أن عدد الأراضي البيضاء التي تم إرسال فواتير الرسوم عليها اليوم الأربعاء في مدينة الرياض يصل إلى 245 أرضاً بمساحة تزيد على 100 مليون متر مربع.

وفي مقابلة على قناة "الاقتصادية" السعودية، قال محمد المديهيم المشرف العام على برنامج الأراضي البيضاء في وزارة الإسكان إنه سيتم إرسال بلاغات ورقية إلى المكلفين برسوم الأراضي على عناوينهم البريدية.

وذكر "المديهيم" أن وزارة الإسكان تعمل حالياً على حصر الأراضي التي لم يتم تسجيلها بالتعاون مع وزارة العدل والأمانات، مشيراً إلى وجود 60 أرضاً لم يتم تسجيلها من طرف أصحابها.

وبخصوص إصدار الفواتير في مدينتي جدة والدمام، قال "المديهيم" إن الوزارة بدأت في العمل حاليا على ذلك، وسيتم إرسال الفواتير في مدينة جدة بعد أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع وبعدها بأسبوعين في مدينة الدمام.

وجاءت تصريحات "المديهيم" بعد أن أعلنت وزارة الإسكان السعودية اليوم الأربعاء إصدار فواتير رسوم الأراضي البيضاء لمدينة الرياض، ودعت الوزارة المكلفين في الرياض الإطلاع على الرسوم المقررة عليهم والمبادرة بالسداد خلال سنة من إصدار القرار.

ويفرض نظام الأراضي البيضاء رسوماً سنوية بمقدار 2.5 بالمئة من قيمة الأرض غير المطورة المملوكة لشخص أو أكثر من ذوي الصفة الطبيعية أو الصفة الاعتبارية غير الحكومية داخل النطاق العمراني التي تحدده الوزارة.

ويحدد قيمة الأرض بعدة معايير منها موقع الأرض، واستخداماتها، وتضاريسها، وأنظمة البناء المطبقة عليها، بالإضافة إلى توافر الخدمات العامة فيها، ويطبق القرار عبر 4 مراحل، الأولى غير المطورة بمساحة 10 آلاف م2 فأكثر، والثانية المطورة العائدة لمالك واحد في مخطط معتمد واحد، التي تزيد مساحتها 10 آلاف م2، فيما الثالثة فللأراضي المطورة العائدة لمالك واحد في مخطط معتمد واحد، وتزيد عن 5 آلاف متر مربع، أما الرابعة فللأراضي المطورة العائدة لمالك واحد في مدينة واحدة، والتي تزيد مساحتها 10 آلاف متر مربع.

وكان العمل بنظام رسوم الأراضي البيضاء قد بدأ يوم 8 يونيو/حزيران 2016.

وفي ديسمبر/كانون الأول 2016، انتهت المرحلة الأولى من تسجيل الأراضي البيضاء في كل من الرياض وجدة والدمام، واستقبلت البوابة الإلكترونية المخصصة لتسجيل الأراضي البيضاء 1792 مسجلاً، فيما بلغ عدد طلبات التسجيل 2278 طلباً، وبمساحة إجمالية بلغت 635 مليون متر مربع.