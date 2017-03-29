السعودية تصدر فواتير رسوم الأراضي البيضاء للرياض

(أريبيان بزنس/ وكالات) - أعلنت وزارة الإسكان السعودية، اليوم الأربعاء، عن إصدار فواتير رسوم الأراضي البيضاء لمدينة الرياض.

ودعت الوزارة المكلفين في الرياض الإطلاع على الرسوم المقررة عليهم والمبادرة بالسداد خلال سنة من إصدار القرار.

وأوضحت أن عدم سداد رسوم الأراضي البيضاء خلال الفترة المحددة للسداد يترتب عليها فرض مخالفة تأخير تصل إلى 2.5 بالمئة من قيمة الأرض.

ويفرض النظام يفرض رسوماً سنوية بمقدار 2.5 بالمئة من قيمة الأرض غير المطورة المملوكة لشخص أو أكثر من ذوي الصفة الطبيعية أو الصفة الاعتبارية غير الحكومية داخل النطاق العمراني التي تحدده الوزارة.

ويحدد قيمة الأرض بعدة معايير منها موقع الأرض، واستخداماتها، وتضاريسها، وأنظمة البناء المطبقة عليها، بالإضافة إلى توافر الخدمات العامة فيها، ويطبق القرار عبر 4 مراحل، الأولى غير المطورة بمساحة 10 آلاف م2 فأكثر، والثانية المطورة العائدة لمالك واحد في مخطط معتمد واحد، التي تزيد مساحتها 10 آلاف م2، فيما الثالثة فللأراضي المطورة العائدة لمالك واحد في مخطط معتمد واحد، وتزيد عن 5 آلاف متر مربع، أما الرابعة فللأراضي المطورة العائدة لمالك واحد في مدينة واحدة، والتي تزيد مساحتها 10 آلاف متر مربع.

وكان العمل بنظام رسوم الأراضي البيضاء قد بدأ يوم 8 يونيو/حزيران 2016.

وفي ديسمبر/كانون الأول 2016، انتهت المرحلة الأولى من تسجيل الأراضي البيضاء في كل من الرياض وجدة والدمام، واستقبلت البوابة الإلكترونية المخصصة لتسجيل الأراضي البيضاء 1792 مسجلاً، فيما بلغ عدد طلبات التسجيل 2278 طلباً، وبمساحة إجمالية بلغت 635 مليون متر مربع.