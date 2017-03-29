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بيع منزل طفولة ترامب بأكثر من 2 مليون دولار

أريبيان بزنس
الأربعاء، 29 مارس 2017
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بيع منزل طفولة ترامب بأكثر من 2 مليون دولار

تم أمس بيع المنزل الذي قضى فيه، الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب، طفولته في مدينة نيويورك في حي كوينز، في مزاد علني مقابل 2.14 مليون دولار، بحسب صحيفة Politico .
ووفقا للصحيفة، فإن المستثمر، مايكل ديفيس، من شركة "Wareham   Holdings LLC"  أبرم صفقة بيع المنزل ومساحته 2000 قدم مربع. وكان قد اشتراه سابقا من شركة "Jamaica Estates" بمبلغ 1.39 مليون دولار، ما يعني أن بيع المنزل مقابل 2.14 مليون دولار حقق له ربحا بنسبة 54%.
يذكر أن ترامب أعلن خلال الحملة الانتخابية عن رغبته في شراء منزله القديم، الذي بناه والده فريد العام 1940، ومن غير المعروف ما إذا كان قد حقق رغبته هذه أم لا، لأن البيت الأبيض لم يعلق على هذا الموضوع.

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