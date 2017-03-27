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وزارة الإسكان السعودية تسلم 13 ألف فيلا قريباً

أريبيان بزنس
الاثنين، 27 مارس 2017
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وزارة الإسكان السعودية تسلم 13 ألف فيلا قريباً

أعلن وزير الإسكان السعودية تجهيز 13 ألف فيلا سكنية في 13 منطقة سيتم تسليمها قريباً ضمن سلسلة مشاريع 280 ألف منتج سكني.

 

ونقلت صحيفة "عكاظ" السعودية عن الوزير ماجد الحقيل "لدينا 110 آلاف وحدة سكنية سيتم توزيعها على المواطنين مباشرة خلال ثلاث سنوات، منها 30 ألف وحدة و40 ألف قطعة أرض في مكة المكرمة، فيما سيتم توزيع 290 فيلا سكنية قريباً بعد الانتهاء منها في الخرمة".

 

وأضاف الوزير أن عدد الاعتراضات من المواطنين على المنتجات السكنية قليلة جداً، أبرزها تتمثل في رداءة المنتج.

 

ووعد بتسليم منتجات إسكان الأمير فواز بجدة الشمالي والجنوبي في موعدها.

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