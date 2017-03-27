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السعودي الفرنسي يوقع اتفاقاً مع صندوق التنمية العقارية

أريبيان بزنس
الاثنين، 27 مارس 2017
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السعودي الفرنسي يوقع اتفاقاً مع صندوق التنمية العقارية

ناقش وزير الإسكان السعودي ماجد الحقيل مع إدارة البنك السعودي الفرنسي  سبل تعزيز التعاون في مجال التمويل السكني والعقاري لا سيما توفير المنتجات التمويلية المناسبة للبرامج والمنتجات التي يطلقها صندوق التنمية العقارية بالشراكة مع سادس أكبر بنك في المملكة من حيث قيمة الأصول.

 

وذكرت صحيفة "الحياة" السعودية أن ذلك جاء ذلك خلال زيارة الوزير للبنك السعودي الفرنسي، إذ كان في استقباله رئيس مجلس الإدارة سليمان القويز والرئيس التنفيذي باتريس كوفينيي ومجموعة من المديرين التنفيذيين.

 

وقال الرئيس التنفيذي للبنك إن زيارة الحقيل تبين نطاق اهتمام الوزارة وثقتها بالتواصل الإيجابي مع مؤسسات القطاع الخاص في سبيل تحقيق رؤية المملكة 2030 نحو توفير الحلول الواردة لتيسير حصول المواطنين على السكن الملائم لهم، إضافة على حرص البنك على المشاركة بتحقيق تلك المبادرات والتطلعات، بإعطاء أفضل الخدمات والمنتجات لعملاء البنك في هذا النطاق.

 

وتم توقيع الاتفاق بين البنك السعودي الفرنسي ممثلاً برئيس شبكة الفروع وقنوات التوزيع فيصل الدوسري وصندوق التنمية العقارية ممثلاً بالمشرف العام أيهم اليوسف، وبحضور وزير الإسكان للمشاركة في برامج القرض السكني المدعومة المقدمة من "الصندوق".

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