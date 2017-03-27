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السعودية تصدر 300 فاتورة للرسوم على الأراضي البيضاء في الرياض

أريبيان بزنس
الاثنين، 27 مارس 2017
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السعودية تصدر 300 فاتورة للرسوم على الأراضي البيضاء في الرياض

قال مسؤول في وزارة الإسكان السعودية إن 300 فاتورة ترتبط بأكثر من 200 قطعة أرض خاضعة لرسوم الأراضي البيضاء في مدينة الرياض ستصدر يوم الأربعاء المقبل التي تم تسجيلها عبر البوابة الإلكترونية للنظام.

 

ونقلت صحيفة "الاقتصادية" السعودية عن محمد المديهيم المشرف العام على برنامج رسوم الأراضي البيضاء في وزارة الإسكان إن من أسباب زيادة فواتير رسوم الأراضي هي وجود أكثر من مالك في الأرض الواحدة.

 

وقال "المديهيم" إنه تم العمل مسبقاً على فرز وتقييم جميع الأراضي الخاضعة للنظام في المدن الثلاث التي تم تحديدها، وهي الرياض وجدة وحاضرة الدمام ضمن المرحلة الأولى التي تشمل الأراضي البيضاء الواقعة داخل النطاق العمراني وتزيد مساحاتها على عشرة أمتار.

 

ونوّه إلى أنه لن تتم فوترة من لم يجتازوا مرحلة فرز البيانات والصكوك، وإنما سيتم تحويلهم إلى لجنة الاعتراضات والمخالفات للتعامل مع حالاتهم، وذلك لعدم تقديم الوثائق المطلوبة للوزارة خلال مرحلة التسجيل، فيما سيتم فوترة من قاموا بالتسجيل حتى تاريخ 13/3/1438هـ، في حين تُحال الطلبات المقدّمة بعد هذا التاريخ إلى اللجنة لتحديد الغرامة المترتبة على عدم الالتزام بالمدة المحددة.

 

وكانت وزارة الإسكان قد أكدت، في وقت سابق، أنه سيتم توزيع رسوم الأراضي البيضاء على الورثة، بحسب نسبة تملك كل وريث في الأرض الخاضعة للنظام، قائلة إنها لن تصدر فاتورة واحدة للأراضي العائدة للورثة، وإنما بحسب حصة الوريث بالأرض البيضاء، وذلك من خلال إصدار فاتورة باسم كل وريث في قطعة الأرض متضمنة نسبة تحمله من الرسوم.

 

ويأتي ذلك بعد أن أغلقت الوزارة تسجيل الأراضي البيضاء الخاضعة للنظام في مرحلتها الأولى يوم 13 ديسمبر/كانون الأول 2016، البالغة مساحاتها 10 آلاف متر مربع وما فوق في كل من الرياض وجدة وحاضرة الدمام، إذ من المقرر أن تبدأ الوزارة في إصدار الفواتير خلال أيام بعد الانتهاء من مرحلة فرز البيانات.

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