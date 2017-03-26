معرض دبي للعقارات يفتح أبوابه في شنغهاي

افتتح معرض دبي للعقارات اليوم الأحد أبوابه في معرض إكسبو شانغهاي العالمي للمعارض والمؤتمرات مقدماً حزمة من أبرز عقارات دبي للمستثمرين الصينيين.

ووفقاً لبيان تلقى أريبيان بزنس نسخة منه، افتتحت المؤتمر المصاحب للمعرض ماجدة علي راشد مساعد المدير العام لدائرة الأراضي في دبي، بحضور ضيف الشرف راشد القمزي، القنصل العام لدولة الإمارات العربية المتحدة في شنغهاي، وخالد يوسف القنصل العام لجمهورية مصر العربية في شنغهاي والمطورين والمهتمين والمختصين في السوق العقاري من جهات وأفراد.

ويقدم المعرض -الذي يقام في 24، 25 و26 من الشهر الجاري- مجموعة متنوعة من العقارات المتنوعة والفاخرة، والتي تتماشى مع متطلبات العصر وتراعي تنوع شرائح المستثمرين، ولكن بأسعار معقولة تتنوع بين السكنية والتجارية وغيرها.

ويمكن للزوار أيضاً الاستفادة من المعلومات والبيانات العقارية المطروحة في المعرض بشأن خدمات وإجراءات البيع والشراء والتملك في دبي والقوانين والتشريعات واللوائح العقارية في دبي، فضلا عن المشورة المالية من مختلف الجهات المشاركة في الحدث تحت مظلة دائرة الأراضي والأملاك.

وأصبحت دبي بموقعها المتميز واقتصادها المتنوع مركز جذب للمستثمرين من جميع أنحاء العالم لميزاتها العديدة.

وقال البيان إن الإمارة تعرف لفرصها التجارية والاستثمارية الخصبة والمتميزة في المنطقة، إضافة إلى العائدات الاستثمارية المنافسة للعقارات مثل العائد من الإيجار، والتملك بنسبة 100 بالمئة، وعدم وجود قيود على إعادة الأموال إلى أوطانها، والبيئة الآمنة، وبيئة متنوعة من مختلف الجنسيات.

وعلاوة على ذلك، فإن أصحاب العقارات من المستثمرين التي تتجاوز قيمت استثماراتهم مليون درهم (1.86 مليون يوان) مؤهلون للحصول على تأشيرة إقامة. دبي أيضاً تمنح مواطنيها ومقيميها جودة في الحياة وفي التعليم فهي توفر للعديد من المؤسسات والصروح الأكاديمية الدولية المرموقة بأسعار تناسب جميع الشرائح.

وقالت ماجدة علي راشد مساعد المدير العام لدائرة الأراضي والأملاك رئيس مركز تشجيع وإدارة الاستثمار العقاري الذراع الاستثمارية في أراضي دبي "توفر أراضي دبي للمستثمرين الصينيين فرصاً مثالية ورائعة للاستثمار العقاري في الإمارة من خلال معرض دبي العقاري - شنغهاي فالموقع الاستراتيجي لإمارة دبي على الخارطة، جعلها وجهة العقارات المفضلة الأولى للمستثمرين الصينيين، ومركزاً للتطوير العقاري الرائد في العالم وتعتبر جودة المشاريع العالية بالإضافة إلى تميز وتفرد التصاميم والبناء في إمارة دبي التي تراعي وتناسب الثقافات والاحتياجات والتطلعات المختلفة الحالية والمستقبلية، نقطة انطلاق قوية لجذب المستثمرين الصينيين للإمارة".

وأضافت أنه "في ظل وجود البيئة الآمنة للعيش والعمل والاستثمار، والمناخ الاقتصادي المتنوع القادر على استقطاب كافة قطاعات الأعمال وأنشطة النمو الواعدة والصناعات الجديدة، تمكنت دبي من تحقيق الصدارة في محيطها الإقليمي. إن هذه المميزات جميعها لا تضمن للمستثمر العمل في بيئة مثالية فقط ، بل تكفل له استدامة النمو والنجاح".

وعلق ساجد علي مدير الشركة المنظمة - سومانسا قائلاً "أصبحت الصين جزءاً من أهم الوجهات للترويج العقاري كما يتجلى ذلك في مبلغ 19.8 مليار يوان صيني التي ضخها المستثمرون الصينيون على مدى الأربع سنوات في دبي. مع معرض دبي العقاري، نهدف إلى دعم المشترين الصينيين في تحقيق أفضل استثمار ممكن في عقارات دبي ضمن مختلف الميزانيات. نعرض في شنغهاي أفضل العقارات في دبي لجميع الاحتياجات العقارية بتواجد ومشاركة أفضل المطورين والمحامين والبنوك والاستشاريين القانونين والماليين".

وبحسب البيان، فإن رعاة معرض دبي للعقارات البلاتينييون هم دبي للعقارات وفالكون سيتي أوف وأندرز، أما الرعاة الفضيون فهم بن غاطي للتطوير العقاري وتبيان. ومن بين العارضين الآخرين نخيل العقارية، داماك، ديار، المجموعة الأولى، شابورجي بالونجي، وكيل تسجيل العقارات سيل، سفن تايدز الدولية، تايغر بروبرتيز، سويت هومز، بنك المشرق وغيرها. أيضاً فانج دوت كوم ويو سي فوروورد، الشريك الرقمي، وبيتر هومز، شريك المبيعات والدعم لهذا المعرض.

وقال سالم الموسى رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لشركة فالكون سيتي أوف واندرز المحدودة إن "هذا الحدث يتيح لنا بالفعل التواصل والتفاعل عالمياً مع مجموعة واسعة من فرص التوسع غير المسبوقة، وإمكانيات النمو الأوسع والمستدام، وبعيداً عن ذلك، فإن دعمنا الثابت يعكس حرصنا على المساهمة في الفعاليات والمبادرات الرئيسية التي تهدف إلى تسليط الضوء بشكل فعال على سوق العقارات المزدهر في دولة الإمارات العربية المتحدة ككل ودبي".

وأضاف "دأبت فالكون سيتي أوف وأندرز على موائمة مشاريعها نحو تحقيق تطلعات واستراتيجيات دولة الإمارات عالمياً من خلال ضمان الكفاءة والشفافية وتوفير خدمات للمتعاملين بمواصفات عالمية حازت على عدة جوائز. تمثل أحدث عروضنا واستثماراتنا موضوعات معمارية عالمية تلبي التنوع في دولة الإمارات. تتماشى هذه الجهود مع هدف رؤية الإمارات من أجل جعل البلاد في صفوف الدول المتقدمة في العالم".

وقال مسعود العور رئيس إدارة العمليات التجارية لدبي للعقارات "يسرّ دبي للعقارات أن تكون الراعي البلاتيني لمعرض دبي للعقارات في شنغهاي. نفتخر أيضاً بإطلاق شقق مدن فيوز، للمرة الأولى في الصين بالتزامن مع إطلاقها في دبي أيضاً. ليس لدينا أدنى شك في أن تجارب الحياة المتكاملة التي نقدمها سوف تجذب المستثمرين العقاريين الصينيين، الذي يعتبرون ضمن أحد المراكز العشرة الأولى للاستثمار في دبي".

وعلق ناجي عالية المدير التنفيذي لتبيان "نحن نعتقد أن العرض في هذا المعرض في شنغهاي أتاح لنا وللمستثمرين وأصحاب العقارات من الصين فرصا جديدة مميزة. نثق تماماً بأن ما نعرضه من تفرد وإبداع في مشروع أبراج سباركل المرصعة بكريستال سواروفسكي سيلقى صدى اهتمام واسع لدى المشترون الصينيون بما يضمنه من مواصفات تتوافق مع تطلعاتهم واحتياجاتهم. أبراج سباركل في دبي مارينا مثال الفخامة والترفيه. فهي تعيد صياغة الجوهر الحقيقي لتجربة الحياة الغنية والمتفردة التي يتطلع لها النخبة بما يمنحه المشروع من فنون جميلة جاذبة. هدفنا هو تحقيق قمة الكمال وتقديم تجربة العمر لجميع سكاننا".

وقال محمد بن غاطي الرئيس التنفيذي ورئيس قسم الهندسة المعمارية بن غاطي للتطوير "نحن متحمسون للمشاركة في معرض دبي العقاري في شنغهاي للمرة الأولى. ونتطلع إلى تعزيز دبي كوجهة استثمارية عقارية للمستثمرين الصينيين. يملك المستثمرون الصينيون اليوم فرصة مميزة للتملك في مدينة تعد نموذجا للنجاح والتميز ومن أكثر المدن ديناميكية في العالم. تقدم دبي عائدات إيجارية لا مثيل لها ومكاسب رأسمالية قوية في سوق مفتوحة وشفافة يسهل الدخول إليها، تضمن حقوق المستثمرين. أدعو وأشجع جميع المستثمرين الصينيين لزيارة المعرض العقاري والاستفادة من هذه الفرصة الذهبية".