القطريون يحققون معدلات تملك عالية في قطاع العقارات الإماراتي

أشار تقرير لدائرة الأراضي والأملاك في دبي أن عدد المستثمرين القطريين في السوق العقاري في دبي وصل لـ 1006 مستثمر عام 2016، حيث لامست قيمة الاستثمارات العقارية القطرية في الإمارة حوالي ملياري درهم اماراتي.

ويتوقع خبراء في المجال العقاري، أن يشهد عام 2017 تناميا في الاستثمار العقاري في دبي من مختلف دول العالم ومن دول مجلس التعاون الخليجي على وجه خاص، وذلك نتيجة لعدة أسباب يأتي في مقدمتها الأسعار المناسبة والعروض التشجيعية ومصداقية شركات التطوير العقاري، اضافة لخطط البيع الميسرة التي تقدمها المشاريع العديدة التي يتم انجازها في دبي على التوازي.

وعلق داود الشيزاوي، الرئيس التنفيذي لشركة الاستراتيجي لتنظيم المعارض والمؤتمرات المنظمة لمعرض العقارات الدولي المدعوم رسميا من هيئة الأراضي والأملاك في دبي، على واقع الاستثمار العقاري القطري في دبي بالقول: "تعتبر دبي مركزا رئيسيا للاستثمار العقاري وهي الوجهة المفضلة للمستثمرين الخليجيين خصوصا. ومن هذا المنطلق يتوجه العديد من المستثمرين القطريين لدبي باعتبارها وجهة مضمونة لتحقيق عائد استثماري مستمر وآمن.

وتابع الشيزاوي بالقول: "إحدى أهم نقاط الجذب لمعرض العقارات الدولي 2017 والذي من المقرر أن تقام دورته الثالثة عشر في شهر أبريل القادم هي حقيقة أن هذا المعرض هو الوحيد من نوعه الذي يتيح اجراء تعاملات عقارية مباشرة على أرضه بفضل الترخيص الممنوح له من مؤسسة التنظيم العقاري في دبي. ويمكن المعرض الشركات العقارية من الحصول على دفعات نقدية مقابل العقارات التي تقوم ببيعها، مما يخلق بيئة جاذبة أكثر للمستثمرين، وهو ما يشكل بدوره فرصة ذهبية للباحثين عن اجراء صفقات مباشرة مستفيدين من العروض الجاذبة التي سيقدمها المعرض لمختلف المستثمرين من زواره من جميع أنحاء العالم".

وأوضح الشيزاوي أن جميع المؤشرات تدل على أن السوق العقاري في دبي استفاد من تصحيح الأسعار التي جرت خلال الأعوام الماضية والتي أدت لأن تصبح السوق أكثر نضجا وجاذبية للمستثمرين، وهو الأمر الذي تدل عليه جميع المؤشرات والأرقام الفصلية الصادرة والتي تظهر تناميا في عدد المستثمرين الأجانب في القطاع العقاري في الإمارة.

ويركز معرض العقارات الدولي 2017 المقرر أنعقاده خلال الفترة بين 2 و4 أبريل القادم في مركز دبي التجاري العالمي على توفير أفضل الفرص الإستثمارية للمستثمرين والمشترين القطريين.



