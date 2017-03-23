إصدار فواتير رسوم الأراضي البيضاء بالسعودية الأسبوع المقبل

(أريبيان بزنس/ وكالات) - قال مصدر مطلع بوزارة الإسكان السعودية إنه سيتم إصدار فواتير رسوم الأراضي البيضاء خلال الأسبوع المقبل بداية من مدينة الرياض تليها جدة وحاضرة الدمام وذلك وفق الخطة المتبعة للنظام.

وأكد المصدر -دون أن تذكر صحيفة "المدينة" السعودية- على عدم صحة ما يُتداول حول تأجيل تطبيق رسوم الأراضي البيضاء، مشيراً أن تحصيل الرسوم سيتم عن طريق الخدمات الإلكترونية للبنوك دون الحاجة إلى مراجعة مبنى الوزارة أو الجهات ذات العلاقة.

وقالت وزارة الإسكان على موقعها الإلكتروني إنه لا صحة لما يُتداول حول "تأجيل" تطبيق رسوم الأراضي البيضاء، مشددة على المواطنين استقاء المعلومات من القنوات الرسمية الخاصة بالوزارة.

وأفادت الوزارة بإعفاء المدن التي تم استهدافها مؤخراً مثل مكة المكرمة من إصدار الفواتير حالياً، وذلك لمنح الملاك فرصة تسجيل الأراضي التابعة لهم والتي تقع ضمن النطاق الجغرافي المحدد بموقع الوزارة ويبلغ مدة التسجيل 6 أشهر من بداية الإعلان من استهداف المنطقة، وبعد انتهاء المدة الزمنية يمنح الملاك حق الاعتراض على القرار لمدة 60 يوماً، وبعدها سيتم إصدار الفواتير على الأراضي الخاضعة بالمنطقة.

ويفرض النظام يفرض رسوماً سنوية بمقدار 2.5 بالمئة من قيمة الأرض غير المطورة المملوكة لشخص أو أكثر من ذوي الصفة الطبيعية أو الصفة الاعتبارية غير الحكومية داخل النطاق العمراني التي تحدده الوزارة.

ويحدد قيمة الأرض بعدة معايير منها موقع الأرض، واستخداماتها، وتضاريسها، وأنظمة البناء المطبقة عليها، بالإضافة إلى توافر الخدمات العامة فيها، ويطبق القرار عبر 4 مراحل، الأولى غير المطورة بمساحة 10 آلاف م2 فأكثر، والثانية المطورة العائدة لمالك واحد في مخطط معتمد واحد، التي تزيد مساحتها 10 آلاف م2، فيما الثالثة فللأراضي المطورة العائدة لمالك واحد في مخطط معتمد واحد، وتزيد عن 5 آلاف متر مربع، أما الرابعة فللأراضي المطورة العائدة لمالك واحد في مدينة واحدة، والتي تزيد مساحتها 10 آلاف متر مربع.

وكان العمل بنظام رسوم الأراضي البيضاء قد بدأ يوم 8 يونيو/حزيران 2016.

وفي ديسمبر/كانون الأول 2016، انتهت المرحلة الأولى من تسجيل الأراضي البيضاء في كل من الرياض وجدة والدمام، واستقبلت البوابة الإلكترونية المخصصة لتسجيل الأراضي البيضاء 1792 مسجلاً، فيما بلغ عدد طلبات التسجيل 2278 طلباً، وبمساحة إجمالية بلغت 635 مليون متر مربع.