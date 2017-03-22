الصندوق العقاري السعودي: 80% من المستحقين سيتم دعمهم 100% دون أرباح

أعلن صندوق التنمية العقارية السعودي أن نحو 80 بالمئة من مستحقي الصندوق سيتم دعمهم بنسبة 100 بالمئة دون أي أرباح تمويلية ضمن برنامج التمويل المدعوم الجديد.
وأضاف الصندوق في تغريدة له أمس الثلاثاء في موقع تويتر للتواصل الاجتماعي أنه سيتم إيداع الدعم المقدم من الصندوق العقاري عبر برنامج التمويل المدعوم مباشرة في حساب المواطن بشكل شهري خلال أقل من 24 ساعة من استقطاع القسط الشهري.
وأرفق "الصندوق" في تغريدة أخرى رابطاً لحاسبة التمويل المدعوم التي تمكن قوائم الانتظار من معرفة الدعم الذي يحصلون عليه:
http://redf.gov.sa/GetCalculator/GetCalculator.aspx
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