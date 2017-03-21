"عمران" تطلق 3 مشاريع عقارية في الشارقة باستثمارات 2.47 مليار درهم

كشفت شركة "عمران للتطوير العقاري" - التي تأسست في العام الماضي بموجب شراكة بين كل من هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير "شروق" و"إعمار العقارية" وشركة التطوير العقاري "إيجل هيلز" - عن باكورة مشاريعها في إمارة الشارقة من خلال إطلاقها ثلاثة مشاريع عقارية متنوعة تضم مدينة سكنية وتجارية متكاملة ومنتجعا ومركزا للتسوق بكلفة استثمارية إجمالية تصل إلى 2.47 مليار درهم.

وتشتمل قائمة المشاريع التي تبدأ "عمران" تشييدها خلال العام الجاري تطوير جزيرة مريم الواقعة ما بين بحيرة الخان والممزر وتحويلها إلى منطقة استثمارية متعددة الاستخدامات من الطراز الأول باستثمارات قيمتها 2.26 مليار درهم كما تضم القائمة أيضاً منتجع "قرية الخان" من فئة 5 نجوم باستثمار قدره 120.6 مليون درهم بالإضافة إلى مركز كلباء للتسوق باستثمارات 106 ملايين درهم.

وحول الانطلاقة القوية لشركة عمران للتطوير العقارية أكدت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي رئيس هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير /شروق/ أن هذه المشاريع تواكب في طبيعتها وأهدافها رؤية /شروق/ الساعية إلى تعزيز قدرات إمارة الشارقة وتوسيع قاعدة مرافقها وخدماتها بما يسهم في ترسيخ مكانة الإمارة كوجهة جاذبة للأعمال ويحفز نمو قطاعات التجارة والاستثمار والسياحة والضيافة، وفق وكالة انباء الإمارات.

وتتنوع القطاعات التي تخدمها المشاريع التي أعلنت عنها "عمران للتطوير العقاري" عنها وإجمالاً تخدم هذه المشاريع قطاعات السياحة والضيافة والتطوير العقاري والتجزئة والترفيه.

ويتفرد مشروع جزيرة مريم الذي مازال في مرحلة التصميم في قائمة مشاريع "عمران العقارية" في الشارقة باعتباره الأكبر إذ يتم تطويره طبقاً لرؤية تسعى لتحويل الجزيرة إلى ضاحية للسكن والعمل لفئات متنوعة من المقيمين في الإمارة تتيح مجالاً أوسع لتبادل الثقافات والمعارف والخبرات بين قاطنيها.

ومن المخطط للجزيرة أن يشتمل المشروع المتعدد الاستخدامات الذي يقع بين بحيرة الخان ومنطقة الممزر في الشارقة والتي يتوقع أن تبلغ مساحته التطويرية 364 ألف متر مربع على مناطق سكنية وتجارية وساحة عامة والعديد من الحدائق والمساحات الخضراء فيما ستتيح شواطئ جزيرة مريم الفرصة لافتتاح العديد من المتاجر والمطاعم الشاطئية ومرافئ لليخوت.

كما يشتمل المشروع على مرافق حيوية ومتطورة تضم دار عرض للسينما وفنادق ومكاتب وأماكن للترفيه وتبلغ المساحة القابلة للتأجير في المشروع 18.58 ألف متر مربع.

ويمثل مشروع منتجع "قرية الخان" الحائز على جائزة "وان" لـ"أفضل تصميم داخلي" في لندن العام الماضي إعادة الاكتشاف لقرية الصيادين التقليدية في منطقة الخان وتحويلها إلى منتجع من فئة 5 نجوم باستثمارات تبلغ قيمتها 120.6 مليون درهم.

ويمتد منتجع "قرية الخان" الذي وضعت شركة "جودوين أوستن جونسون" العالمية تصاميمه المعمارية على مساحة 66.3 ألف متر مربع ويضم المشروع مرافق متنوعة عبارة عن غرف فندقية ذات مستويات خدمية فاخرة وردهات مطاعم ونادي صحي وتعتزم "عمران" الانتهاء من تطويره في الربع الثالث من العام 2019.

أما مركز كلباء للتسوق فيقع في قلب مشروع كلباء للسياحة البيئية ويتمتع بإطلالة بحرية ساحرة على المحيط الهندي وأشجار القرم وتعتزم "عمران" الانتهاء من تطويره في الربع الثالث من العام 2019.

ويمتد المركز البالغة كلفة تطويره 106 ملايين درهم ويعلو بارتفاع طابق واحد فوق الطابق الأرضي على مساحة إجمالية قابلة للتأجير تبلغ 11.2 ألف متر مربع.

يشار الى ان هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير /شروق/ تعتبر أحد الشركاء الرئيسيين في "عمران للتطوير العقاري" القوة المحركة لتحوّل الشارقة وتطوّرها كوجهة استثمارية وسياحية وتجارية كما تقوم بتقييم ومتابعة مشاريع البنية التحتية ذات الصلة بالقطاعات السياحية والاستثمارية والتراثية إلى جانب المشاركة في عمليات البناء والتنمية الشاملة وتقدم التسهيلات المتعلقة بالنشاطات الاستثمارية بالتعاون مع هيئات ومؤسسات أخرى.