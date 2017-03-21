ارتفاع عدد المستثمرين الكويتيين في عقارات دبي

ارتفع عدد المستثمرين الكويتيين في السوق العقاري في دبي عام 2016 ليصل لـ 770 مستثمر وبقيمة استثمارات عقارية كويتية اجمالية في دبي تقارب الملياري درهم اماراتي وفق دائرة الأراضي والأملاك في دبي.

وفي الوقت ذاته أشارت تقارير عديدة صادرة عن مؤسسات مختصة بالشأن العقاري أنه من المتوقع أن يتابع السوق العقاري في دبي نموه خلال العام الجاري. وتوقعت شركة "كلاتونز" المتخصصة في مجال الاستشارات العقارية أن تساعد مشاريع البنية التحتية المرتبطة بإكسبو 2020 وغيرها من المشاريع الضخمة في الإمارة في ترسيخ النمو العقاري خلال العام الجاري والأعوام المقبلة.

وعلق داود الشيزاوي الرئيس التنفيذي لشركة الاستراتيجي لتنظيم المعارض والمؤتمرات المنظمة لمعرض العقارات الدولي المدعوم رسميا من هيئة الأراضي والأملاك في دبي، على واقع الاستثمار العقاري الكويتي في دبي بالقول: "تتميز دبي عن سواها من الوجهات العقارية في المنطقة أو العالم بعدة خواص تجعلها الوجهة المفضلة للمستثمرين العرب والخليجيين، أولى هذه المزايا هو حالة الاستقرار الاقتصادي في الإمارة نتيجة للرؤية الحكيمة للقيادة الرشيدة التي استطاعت تعزيز مكانة دبي كواحة آمنة للاستثمار، وثاني العوامل المؤثرة في القطاع العقاري هي تنوع المعروض نتيجة لتعدد المشاريع الضخمة والتي تعطي المستثمرين امكانية اختيار الاستثمارات التي تناسبهم. والعامل الثالث هو الديناميكية التي يتمتع بها السوق العقاري في دبي والتي اكتسبها نتيجة خبرة العقود الماضية في المجال العقاري".

وتابع الشيزاوي: "يضاف لما سبق عامل رابع لا يقل أهمية وهو الترويج المدروس للسوق العقاري في دبي باعتبارها مركزا عقاريا اقليميا وعالميا. هذا الترويج الذي يتجسد بأفضل شكل في معرض العقارات الدولي والذي تنطلق نسخته الثالثة عشرة في شهر ابريل القادم، وهو المعرض الذي يتيح اجراء تعاملات عقارية مباشرة على أرضه بفضل الترخيص الممنوح له من مؤسسة التنظيم العقاري في دبي، مما يمكن الشركات العقارية من الحصول على دفعات نقدية مقابل العقارات التي تقوم ببيعها. ويجعل هذا من المعرض من أهم المنصات العقارية في دبي لجهة جذب المستثمرين الراغبين بالحصول على أفضل العوائد على استثماراتهم".



