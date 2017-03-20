السعودية: شركات عقارية تتنازل عن الدفعة الأولى للشقق وتعرضها بأقساط مخفضة

ذكرت صحيفة سعودية اليوم الإثنين أن لجاناً عقارية في غرف تجارية صناعية بالمملكة قد تلقت تأكيدات من شركات تطوير عقارية تتضمن التخلي عن الدفعة الأولى للشقق المنتهية بالتمليك من خلال تقسيط قيمتها بشكل شهري.

وأضافت صحيفة "عكاظ" اليومية أنه بحسب عروض سوقية، فإن قيمة القسط تصل إلى أقل من قيمة قسط سيارة جديدة، بعد التخلص من شروط كانت تمثل عائقاً بين البائع والمشتري.

هبوط مستمر لأسعار الشقق

واصلت أسعار الشقق السكنية في المملكة مسلسل هبوطها المستمر، إذ بلغ متوسط أسعار بيع الشقق السكنية في منطقة مكة المكرمة حوالي 572 ألف ريال للشقة الواحدة.

فيما وصل سعر المتر المربع الواحد للشقق السكنية إلى حوالي 3468 ريالاً مقارنة بخمسة آلاف ريال في فترات سابق.

بينما بلغ متوسط أسعار بيع الشقق السكنية في منطقة الرياض حوالي 576 ألف ريال بارتفاع ضئيل عن منطقة مكة المكرمة بحوالي أربعة آلاف ريال.

وتراجع متوسط سعر المتر المربع الواحد للشقق السكنية بمنطقة الرياض إلى 3200 ريال، بانخفاض حوالي 200 ريال عن أسعار المتر المربع لمنطقة مكة المكرمة.

ونقلت صحيفة "عكاظ" عن خبيرين عقاريين قولهما إن اتجاه شركات عقار إلى بيع الوحدات العقارية بشروط أسهل يأتي بسبب بحثها عن السيولة، وتغطية أعباء الانخفاضات التي يشهدها سوق العقار.

وأوضح الخبيران أن قطاع العقار سيستمر في الهبوط حتى تعود الأسعار إلى سابق عهدها، وأنه يشهد فترة تصحيح في الوقت الراهن بعد موجة من الارتفاعات أدت إلى تضخم أسعار العقار بشكل كبير.