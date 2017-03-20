شراكة سعودية صينية لبناء 50 ألف وحدة سكنية

وقعت شركة "العامرية" للإنشاء السعودية اتفاقية مع إحدى أكبر شركات الإنشاءات الصينية لتتقدم إلى وزارة الإسكان السعودية بطلب بناء 50 ألف وحدة سكنية في المملكة التي تعاني من أزمة إسكان.

وفي مقابلة مع قناة "العربية" السعودية، قال بندر العامري رئيس مجلس إدارة شركة "العامرية" للإنشاء إن الشركة تفاوضت مع وزارة الإسكان التي شددت على مراعاة مصلحة المواطنين من حيث السعر واختيار نوع البناء.

وأوضح "العامري" أنه سيتم قريباً الإعلان عن صفقة التمويل مع أحد البنوك المحلية لتمويل 50 ألف مواطن، متوقعاً استلام أرض المشروع والبدء في البناء والعمل عليها خلال شهر.

وأضاف أن سبب التهافت من القطاع الخاص السعودي أو الصيني على الاستثمار في الإسكان، هو تغير الشراكة مع وزارة الإسكان، لتصبح عبر القطاع الخاص، من خلال الشركة الوطنية للإسكان.

وتكافح الحكومة السعودية لتلبية الطلب على المنازل في ظل النمو السكاني واتساع قاعدة الشبان في الوقت الذي تقلص فيه إنفاقها العام السخي بعد الهبوط الحاد في أسعار النفط منذ العام 2014.

وكانت الحكومة قالت في يونيو/حزيران 2016 إنها تستهدف زيادة نسبة السعوديين المالكين لمنازل خمس نقاط مئوية إلى 52 بالمئة بحلول 2020، وأعلنت خططاً لجذب الشركات العقارية الأجنبية والمحلية لبناء 1.5 مليون وحدة على مدى سبعة أو ثمانية أعوام قادمة.