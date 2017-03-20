القضاء يخلي أميراً سعودياً من قصر في جدة

أصدرت المحكمة العامة بجدة حكماً قضائياً يلزم أميراً سعودياً بإخلاء القصر الذي يقيم فيه بعد تقدم صاحب العقار بشكوى لعدم قانونية إقامة الأمير في القصر.
ونقلت صحيفة "المدينة" السعودية عن مصدر إن -المدعى عليه- لم يستجبْ لخطابات صاحب العقار بضرورة مغادرة القصر الواقع في حي البساتين بجدة، مستغلاً ثغرة إجرائية في عقد الإيجار.
وبعد أن طالب المواطن -المدعي- من الأمير -دون أن تذكر الصحيفة اليومية اسمه- الوفاء بحقه بموجب عدة خطابات وجهها، لمحافظة جدة، واللجنة العقارية بإمارة منطقة مكة المكرمة، وخطاب لشرطة المنطقة، لم يستجب لها بتسليم القصر لصاحب العقار.
ولجأ الموطن أخيراً إلى المحكمة العامة بجدة، مستنداً على الخطابات التي تقدم بها للمحافظة، واللجنة العقارية بإمارة المنطقة، والشرطة. ليصدر القاضي المكلف بالنظر في القضية حكماً قضائياً بإخلاء العقار فوراً بسلطة القضاء.
واكتسب الحكم القطعية بعد مرور 30 يوماً من دون تقديم أي اعتراض على الحُكم من قِبل المدعى عليه.المزيد من أخبار السعودية
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