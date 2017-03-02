أعلنت شركة "دوم للمعارض" عن مشاركة المعرض الدولي للعقارات والاستثمار "ايريس" بجناح في معرض "اباد – جانغ" العقاري المقرر اقامته في العاصمة الباكستانية إسلام أباد وذلك، خلال الفترة بين 24 و26 مارس 2017 .

وقالت الشركة انه سيتم خلال هذا الحدث عرض جميع الفرص العقارية الدولية ، ويصل عدد العارضين إلى أكثر من 80 شركة ومن المتوقع ان يصل عدد زوار المعرض إلى حوالي 30،000 شخص .

وأوضحت شركة "دوم للمعارض" ومقرها ابوظبي، انه سيتم خلال هذا الحدث المعني بصناعة العقارات مناقشة العديد من الموضوعات ذات الصلة بالفرص العقارية و بإمكان الزوار الاستثمار و الشراء على الفور.

ويوفر الجناح الخاص بالمعرض الدولي للعقارات و الاستثمار "ايريس" منبرا لجلسات التواصل الرسمية لعرض مشاريع عقارية دولية و تسهيل شراكات بين موردي الممتلكات الأجنبية و وكلاء محليين في سوق العقارات بباكستان.

وبإمكان الزوار الحصول على معلومات و فوائد حول الجنسيات المزدوجة مثل السفر بدون تأشيرة وزيارة جناح "ايريس" العقاري .

ويذكر ان دائرة الأراضي و الأملاك في دبي قد أعلنت مؤخراً عن ارتفاع قيمة الاستثمارات الباكستانية في إمارة دبي إلى 4.4 مليار درهم خلال عام 2016 و ينضم المستثمرين الباكستانيين إلى قائمة أفضل ثلاث فئات استثمارية في دبي .

وقال عمر مدسّر مدير المشروع بشركة "دوم" للمعارض: "لقد شهدنا اهتماما متزايدا من المستثمرين الباكستانيين، ويعد الوقت الحالي الأفضل لجذبهم الى الإمارات لتعزيز سوق العقارات في الدولة ، ونحن نحرص دوما على استضافة العارضين والمشترين خلال المعارض التي تنظمها الشركة .

وأضاف قائلا: "يهتم المستثمر الباكستاني بتحقيق اعلى العوائد المالية على تأجير الوحدات السكنية لزيادة رأس المال في دبي، و يشمل المستثمرين الباكستانيين الأفراد الأثرياء و الشركات الخاصة التي تشتري الوحدات السكنية و الشركات المشتركة للاستثمار في المشاريع العقارية".

من جانبه ذكر أنطوان جورج المدير التنفيذي لشركة "دوم" للمعارض: "تشهد دولة الإمارات عددا متزايدا من المستثمرين الباكستانيين في سوق العقارات المتنامي مما يجعل السوق العقاري في الإمارات ينضم إلى أسواق المملكة المتحدة وكندا والدول الأوروبية ودول الخليج العربي المدعومة بعملة قوية واقتصاد قوي".

و قال جورج: "لقد اكتشفنا من تجربتنا الواسعة مع العملاء بأن عملية بناء وبيع العقارات مهمة صعبة نظرا لمتطلباتها الكثيرة وخاصة التنظيم المستمر".

ويعتبر المواطنون الباكستانيون من أهم المستثمرين في سوق العقارات الدولي حيث يبلغ عدد سكان باكستان 193.6 مليون نسمة ، في حين يصل الناتج المحلي الإجمالي إلى 4700 درهم للفرد الواحد.

كما بلغ عدد السياح الباكستانيين في دولة الإمارات 590,000 سائح في عام 2016 حيث ازدادت نسبة السياح ب16% مقارنة بعام 2015، وتعتبر دبي محط أنظار الباكستانيين الأثرياء لتنويع مواقع الاستثمار حول العالم و لوثوقهم بالعوائد الإيجابية التي قد تصل إلى 30% سنويا.

وحظى المعرض الدولي للعقارات والاستثمار "ايريس" في أبوظبي باستجابة كبيرة ، حيث استضاف عددا كبيراً من ممثلي الأسواق العقارية العالمية منها الباكستانية والبريطانية والأمريكية والكندية والأوروبية. وتعاونت شركة "دوم" للمعارض ومجموعة "جانغ" الإعلامية مع جمعية "اباد" العقارية لترويج فرص الاستثمار العقاري الدولي للمستثمرين في باكستان.



