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عقارات

الصندوق العقاري السعودي يشكل فريقاً لاسترداد 30 مليار ريال قروضاً متأخرة

أريبيان بزنس
الجمعة، 17 مارس 2017
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الصندوق العقاري السعودي يشكل فريقاً لاسترداد 30 مليار ريال قروضاً متأخرة

خصص صندوق التنمية العقارية السعودي فريقاً لبحث النظر في سداد القروض المتأخرة والتي تبلغ 30 مليار ريال (8 مليار دولار).

 

ونقلت صحيفة "الرياض" السعودية، الأربعاء الماضي، عن المشرف العام على صندوق التنمية العقارية أيهم اليوسف إن هذه المبالغ المتأخرة لها تأثير على مدة الانتظار في الصندوق، مشيراً إلى أنه لا يوجد رفض للقروض ونسبة قبول القروض عالية، ولدينا 120 ألف مستفيد.

 

وكان صندوق التنمية العقارية وقع، يوم الأربعاء الماضي، برنامج التمويل المدعوم مع مصرف الراجحي والبنك الأهلي والسعودي الفرنسي، إضافة إلى بنك الجزيرة، سيتم البدء في تفعيل برنامج التمويل المدعوم في هذه البنوك اعتباراً من الشهر المقبل.

 

وكانت وزارة الإسكان السعودية قد وقعت مع كل من "بنك الرياض" و"العربي الوطني" و"مصرف الإنماء" و"بنك البلاد" وشركة "بداية لتمويل المنازل" لتقديم برنامج التمويل المدعوم.

 

وأكد أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية والمتحدث الرسمي للبنوك السعودية طلعت حافظ أن البنوك الموقعة على اتفاقيات الشراكة مع وزارة الإسكان والصندوق العقاري تعمل حالياً على استكمال الإجراءات اللازمة لاستقبال المستحقين للدعم التمويلي عبر أكثر من 1000 فرع منتشرة في كافة مناطق ومدن ومحافظات المملكة، من خلال عدة آليات تم وضعها بهذا الخصوص لتسهيل وتيسير الإجراءات اللازمة لمن تم التخصيص لهم.

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