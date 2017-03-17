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عقارات

صندوق التنمية العقارية السعودي يوقع برنامج التمويل مع بنوك جديدة

أريبيان بزنس
الجمعة، 17 مارس 2017
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صندوق التنمية العقارية السعودي يوقع برنامج التمويل مع بنوك جديدة

(أريبيان بزنس/ وكالات) - وقع صندوق التنمية العقارية السعودي، الأربعاء الماضي، برنامج التمويل المدعوم مع مصرف الراجحي -أكبر بنك إسلامي في الخليج من حيث القيمة السوقية- والبنك الأهلي التجاري -أكبر مصرف في المملكة- والبنك السعودي الفرنسي -سادس أكبر بنك في المملكة من حيث قيمة الأصول- وبنك الجزيرة.

 

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أنه سيتم البدء في تفعيل برنامج التمويل المدعوم في هذه البنوك اعتبارا من الشهر المقبل.

 

وقال أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية والمتحدث الرسمي للبنوك السعودية طلعت حافظ إن البنوك الموقعة على اتفاقيات الشراكة مع وزارة الإسكان والصندوق العقاري تعمل حالياً على استكمال الإجراءات اللازمة لاستقبال المستحقين للدعم التمويلي عبر أكثر من ألف فرع منتشرة في كافة مناطق ومدن ومحافظات المملكة، من خلال عدة آليات تم وضعها بهذا الخصوص لتسهيل وتيسير الإجراءات اللازمة لمن تم التخصيص لهم.

 

وكانت وزارة الإسكان السعودية قد وقعت، في وقت سابق، مع كل من بنك الرياض والبنك العربي الوطني ومصرف الإنماء وبنك البلاد وشركة "بداية لتمويل المنازل" لتقديم برنامج التمويل المدعوم.

 

وأعلنت الوزارة يوم الأربعاء الماضي عن تخصيص 7700 قرض تمويلي للدفعة الثانية من المنتجات السكنية للعام 2017 ضمن حملة "سكني"، بعد أن تم إعلان 7700 قرض تمويلي أيضاً في الدفعة التي أعلنت في الشهر الماضي.

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