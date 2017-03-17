Arabian business
عقارات

الإسكان السعودية تسحب أراضي مستفيدين وتحولهم لمنتجات بديلة لضعف قدراتهم المالية

أريبيان بزنس
الجمعة، 17 مارس 2017
‫اخبار متعلقة‬‎
الإسكان السعودية تسحب أراضي مستفيدين وتحولهم لمنتجات بديلة لضعف قدراتهم المالية

قال مسؤول في وزارة الإسكان السعودية إن الوزارة تتجه لسحب الأراضي من بعض مستفيدي برنامج "أرض وقرض" في الرياض الذين يثبت ضعف قدراتهم المالية على السداد.

 

ونقلت صحيفة "الاقتصادية" السعودية عن الأمير سعود بن طلال المستشار والمشرف العام على وكالة وزارة الإسكان للدعم السكني إنه سيتم تحويلهم إلى المنتجات السكنية البديلة وبرنامج السكن الخيري للوحدات السكنية.

 

وأوضح الأمير سعود أن المستفيدين الذين لم يقوموا ببناء الأراضي التي تسلموها حتى الآن ستوفر لهم الوزارة وحدات سكنية تغطي قدرتهم في السوق من 200 إلى 800 ألف.

 

وأضاف أن عملية تحديث بيانات المستفيدين أظهرت وجود أشخاص متوفين ممن صدرت لهم الموافقة على حصول منتج أرض وقرض، إضافة إلى ضعف الملاءة المالية لبعضهم.

المزيد من أخبار السعودية

المزيد عن هذا الخبر

وزارة الإسكان السعودية تعلن 17.9 ألف منتج سكني منها 7700 قرض تمويلي

وزارة الإسكان السعودية تعلن 19 ألف منتج سكني.. الأربعاء

كاتب سعودي يطالب بخصخصة وزارة الإسكان

عقاريون: وزارة الإسكان تخلت عن مسؤوليتها بالكامل بتوجيه السعوديين للاقتراض من البنوك

تعليقات

المزيد في عقارات

الصندوق العقاري السعودي يشكل فريقاً لاسترداد 30 مليار ريال قروضاً متأخرة

صندوق التنمية العقارية السعودي يوقع برنامج التمويل مع بنوك جديدة

تغريم رجل أعمال سعودي 227 مليون ريال استولى على شارع

وزارة الإسكان السعودية تعلن 17.9 ألف منتج سكني منها 7700 قرض تمويلي

الأكثر قراءة هذا الأسبوع‎

التقديم للحصول على تأشيرة دخول الإمارات ألكترونياً

بالصور: اكبر 20 شركة بناء ومقاولات في السعودية

تعديل تسمية المنطقتين الشرقية والغربية في إمارة أبوظبي

البراري تطلق مشروعها العقاري الأحدث "ذا نيست"

حمِّل تطبيق الأي باد
تحميل التطبيق مجانا لدينا اليوم
رأي في اي تيونز
على تويتر

وجهات: كرنفال ريو دي جانيرو: تستضيف مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية مهرجانها المشهور عالميا بين يوم 28 فبراير و...

حقوق الطبع محفوظة آي تي بي الرقمية المحدودة 2015

أنت تشاهد إعلانا مدفوعاً وسوف يعاد توجيهك إلى الصفحة المطلوبة خلال 60 ثانية

تجاوز هذا الإعلان »