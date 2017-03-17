الإسكان السعودية تسحب أراضي مستفيدين وتحولهم لمنتجات بديلة لضعف قدراتهم المالية

قال مسؤول في وزارة الإسكان السعودية إن الوزارة تتجه لسحب الأراضي من بعض مستفيدي برنامج "أرض وقرض" في الرياض الذين يثبت ضعف قدراتهم المالية على السداد.
ونقلت صحيفة "الاقتصادية" السعودية عن الأمير سعود بن طلال المستشار والمشرف العام على وكالة وزارة الإسكان للدعم السكني إنه سيتم تحويلهم إلى المنتجات السكنية البديلة وبرنامج السكن الخيري للوحدات السكنية.
وأوضح الأمير سعود أن المستفيدين الذين لم يقوموا ببناء الأراضي التي تسلموها حتى الآن ستوفر لهم الوزارة وحدات سكنية تغطي قدرتهم في السوق من 200 إلى 800 ألف.
وأضاف أن عملية تحديث بيانات المستفيدين أظهرت وجود أشخاص متوفين ممن صدرت لهم الموافقة على حصول منتج أرض وقرض، إضافة إلى ضعف الملاءة المالية لبعضهم.المزيد من أخبار السعودية
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