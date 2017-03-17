تغريم رجل أعمال سعودي 227 مليون ريال استولى على شارع

(أريبيان بزنس/ وكالات) - ذكرت صحيفة سعودية اليوم الجمعة أن السلطات المختصة قامت بتغريم رجل أعمال سعودي مبلغ 226.6 مليون ريال (60.4 مليون دولار) بسبب استيلائه على شارع في جدة ثاني أكبر مدن المملكة.

ونقلت صحيفة "المدينة" اليومية عن مصدر مطلع إن أمانة جدة ستخاطب رجل الأعمال -دون أن تذكر اسمه- وإلزامه بدفع المبلغ المطلوب، كون ما قام به تعدياً على أملاك الدولة والمرافق المخصصة للانتفاع العام.

وأضاف المصدر أن المبلغ موزع على 3 مواقع داخل سكن المذكور، حيث يقدر المبلغ الأول بقيمة تبلغ 50.43 مليون ريال، والثانية بمبلغ 80.75 مليون ريال، فيما تضمنت الفاتورة الثالثة مبلغا تجاوز 95.44 مليون ريال بإجمالي يصل إلى 226.6 مليون ريال، كقيمة للشارع والزوائد التنظيمية داخل منزله بحي الشاطئ في جدة.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولت قبل عدة أشهر صوراً ومقاطع وخرائط أكدت تعدي رجل الأعمال، ذاته، على الشارع والحديقة العامة المحيطة بمنزله، الأمر الذي دعا الجهات المختصة إلى التحقيق في القضية، وقد أكدت التحقيقات وجود تعدٍ من المذكور على مساحات كبيرة ضمها داخل سور منزله.

ويستمر "مسلسل" التعديات على الشوارع في السعودية، وهو ما كانت الصحافة والتقارير المحلية تهمل الحديث عنه سابقاً، إلا أن وسائل التواصل الاجتماعي أبرزت، مؤخراً، هذه الحوادث التي يمكن وصفها بـ "الظاهرة"؛ حيث يقوم رجال أعمال وشخصيات نافذة في المملكة بالاعتداء على أملاك الدولة كإغلاق بعض الشوارع بهدف عزل منازلهم الفخمة، وعدم "إزعاجهم من قبل المارة وسياراتهم".

وكانت أشهر حالة تعدي على الشوارع في السعودية، عندما أعلن سلطان الدوسري المتحدث الرسمي لإمارة منطقة مكة المكرمة، في يناير/كانون الثاني 2016، أن الأمير خالد الفيصل أمير مكة المكرمة وبعد التحقق من قيام أحد رجال الأعمال، دون ذكر اسمه، بقفل الطريق، واستخدامه كمدخل لمنزله وجّه الأمير خالد على الفور بسرعة إزالة الاعتداء خلال 24 ساعة، وبدأت الأمانة بمشاركة الجهات ذات العلاقة بالفعل، آنذاك، بأعمال الإزالة، وإعادة فتح الطريق أمام المارة.