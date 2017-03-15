وزارة الإسكان السعودية تعلن 17.9 ألف منتج سكني منها 7700 قرض تمويلي

(أريبيان بزنس/ وكالات) - أعلنت وزارة الإسكان السعودية اليوم الأربعاء عن الدفعة الثانية من المنتجات السكنية للعام 2017 ضمن حملة "سكني".

وبلغ مجموع المنتجات السكنية التي شملتها الدفعة الثانية 17923 منتجاً سكنياً تضمنت 7700 قرض تمويلي من صندوق التنمية العقاري، و10223 منتجاً سكنياً من وزارة الإسكان.

وتضمنت المنتجات السكنية تخصيص 4223 فيلا وتخصيص 6000 أرض سكنية مطورة.

وكانت وزارة الإسكان السعودية أعلنت، منتصف الشهر الماضي، أولى دفعات المنتجات السكنية للعام 2017؛ حيث بلغ مجموع ما أُعلن في الدفعة الأولى 15653 منتجاً سكنياً من ضمن 280 ألف منتج سكني سيتم تخصيصها خلال 2017.