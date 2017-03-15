Arabian business
عقارات

من أصل 7700 مواطنة سعودية.. 20 فقط يحصلن على منتجات الصندوق العقاري

أريبيان بزنس
الأربعاء، 15 مارس 2017
‫اخبار متعلقة‬‎
من أصل 7700 مواطنة سعودية.. 20 فقط يحصلن على منتجات الصندوق العقاري

كشف صندوق التنمية العقارية السعودي عن موافقته على طلبات 20 سعودية فقط من بين 7700 تقدمن بطلبات ضمن الدفعة الأولى التي أعلنها الصندوق منتصف فبراير/شباط الماضي في حين بلغ عدد النساء المتقدمات للصندوق منذ إنشائه وحتى الآن 72635 امرأة.

 

ونقلت صحيفة "الحياة" السعودية عن مدير العلاقات العامة والإعلام بصندوق التنمية العقاري حمود العصيمي، رداً على سؤال حول الاشتراطات الواجب توافرها في المرأة للحصول على أحد منتجات الصندوق، "عندما كان الصندوق يقدم قروضه بنظامه السابق كانت الشروط هي نفسها التي تُطلب من الرجل تقريباً".

 

وأضاف حمود العصيمي "ويزيد عليها فقط إثبات الحال الاجتماعية للمرأة، إذ إن الصندوق يمنح قروضه للمطلقة التي مر على طلاقها أكثر من سنتين، وللأرملة التي بلغت 40 عاماً ولم تتزوج، والمرأة التي تعول أسرتها، كما يحق للمرأة المتزوجة شراء منزل ممول بقرض من الصندوق، إذ تحل محل المقترض وتسدد أقساط القرض".

 

ومن المقرر أن تعلن وزارة الإسكان السعودية اليوم الأربعاء أسماء وبيانات المستفيدين من الدفعة الثانية من المنتجات السكنية للعام 2017.

 

وبلغ مجموع المنتجات السكنية التي شملتها الدفعة الأولى الشهر الماضي 15653 منتجاً سكنياً، تضمنت 7700 قرض تمويلي من صندوق التنمية العقارية، و7953 منتجاً سكنياً من وزارة الإسكان.

 

وكانت وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقاري أعلنا منتصف يناير/كانون الثاني الماضي حملة "سكني" لتخصيص منتجات سكنية متنوعة، وذلك لنحو 280 ألف مستفيد، وتشمل المنتجات 120 ألف وحدة سكنية بالشراكة مع القطاع الخاص متنوعة المساحات، بحسب معايير الدخل وعدد أفراد الأسرة، و75 ألف قطعة أرض سكنية جاهزة للبناء، و85 ألف دعم تمويلي مدعوم التكاليف من الدولة، وذلك بالشراكة بين الصندوق والمصارف والمؤسسات التمويلية.

 

المزيد من أخبار السعودية

المزيد عن هذا الخبر

السعودية: 35% دعم الصندوق العقاري لذوي الدخل المرتفع

السعودية: غالبية الموجودين على قوائم انتظار الصندوق العقاري سيحصلون على تمويل حسن

7700 قرض تمويلي.. الدفعة الثانية للصندوق العقاري السعودي بعد أيام

فيديو: سعوديون غاضبون يشتكون عدم وفاء الصندوق العقاري بوعوده

تعليقات

المزيد في عقارات

السعودية: 35% دعم الصندوق العقاري لذوي الدخل المرتفع

ملتقى "ليف": عمالقة العقارات تحت سقف واحد في الإمارات

وزارة الإسكان السعودية تعلن 19 ألف منتج سكني.. الأربعاء

كاتب سعودي يطالب بخصخصة وزارة الإسكان

الأكثر قراءة هذا الأسبوع‎

التقديم للحصول على تأشيرة دخول الإمارات ألكترونياً

بالصور: اكبر 20 شركة بناء ومقاولات في السعودية

"توام" بأبوظبي تكشف عن دراسة لتأثير الصيام على مرضى السكري

"مصدر" بأبوظبي تحتضن أول مجمع سكني للفلل والـتاون هاوس المستدامة للتملك الحر

حمِّل تطبيق الأي باد
تحميل التطبيق مجانا لدينا اليوم
رأي في اي تيونز
على تويتر

وجهات: كرنفال ريو دي جانيرو: تستضيف مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية مهرجانها المشهور عالميا بين يوم 28 فبراير و...

حقوق الطبع محفوظة آي تي بي الرقمية المحدودة 2015

أنت تشاهد إعلانا مدفوعاً وسوف يعاد توجيهك إلى الصفحة المطلوبة خلال 60 ثانية

تجاوز هذا الإعلان »