من أصل 7700 مواطنة سعودية.. 20 فقط يحصلن على منتجات الصندوق العقاري

كشف صندوق التنمية العقارية السعودي عن موافقته على طلبات 20 سعودية فقط من بين 7700 تقدمن بطلبات ضمن الدفعة الأولى التي أعلنها الصندوق منتصف فبراير/شباط الماضي في حين بلغ عدد النساء المتقدمات للصندوق منذ إنشائه وحتى الآن 72635 امرأة.

ونقلت صحيفة "الحياة" السعودية عن مدير العلاقات العامة والإعلام بصندوق التنمية العقاري حمود العصيمي، رداً على سؤال حول الاشتراطات الواجب توافرها في المرأة للحصول على أحد منتجات الصندوق، "عندما كان الصندوق يقدم قروضه بنظامه السابق كانت الشروط هي نفسها التي تُطلب من الرجل تقريباً".

وأضاف حمود العصيمي "ويزيد عليها فقط إثبات الحال الاجتماعية للمرأة، إذ إن الصندوق يمنح قروضه للمطلقة التي مر على طلاقها أكثر من سنتين، وللأرملة التي بلغت 40 عاماً ولم تتزوج، والمرأة التي تعول أسرتها، كما يحق للمرأة المتزوجة شراء منزل ممول بقرض من الصندوق، إذ تحل محل المقترض وتسدد أقساط القرض".

ومن المقرر أن تعلن وزارة الإسكان السعودية اليوم الأربعاء أسماء وبيانات المستفيدين من الدفعة الثانية من المنتجات السكنية للعام 2017.

وبلغ مجموع المنتجات السكنية التي شملتها الدفعة الأولى الشهر الماضي 15653 منتجاً سكنياً، تضمنت 7700 قرض تمويلي من صندوق التنمية العقارية، و7953 منتجاً سكنياً من وزارة الإسكان.

وكانت وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقاري أعلنا منتصف يناير/كانون الثاني الماضي حملة "سكني" لتخصيص منتجات سكنية متنوعة، وذلك لنحو 280 ألف مستفيد، وتشمل المنتجات 120 ألف وحدة سكنية بالشراكة مع القطاع الخاص متنوعة المساحات، بحسب معايير الدخل وعدد أفراد الأسرة، و75 ألف قطعة أرض سكنية جاهزة للبناء، و85 ألف دعم تمويلي مدعوم التكاليف من الدولة، وذلك بالشراكة بين الصندوق والمصارف والمؤسسات التمويلية.