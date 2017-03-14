Arabian business
عقارات

السعودية: 35% دعم الصندوق العقاري لذوي الدخل المرتفع

أريبيان بزنس
الثلاثاء، 14 مارس 2017
‫اخبار متعلقة‬‎
السعودية: 35% دعم الصندوق العقاري لذوي الدخل المرتفع

أكد مدير إدارة العلاقات العامة في صندوق التنمية العقارية أن الصندوق يتجه لدعم مستحقي القروض من ذوي الدخل المرتفع بنسبة لا تتجاوز 35 بالمئة من تكاليف التمويل السكني.

 

ونقلت صحيفة "الوطن" السعودية عن حمود العصيمي إن الدعم لذوي الدخل المحدود والمتوسط سيتجاوز هذا الرقم، مشيراً إلى أن نسبة الدعم تختلف حسب دخل المستفيد وعدد أفراد أسرته.

 

وأضاف "العصيمي" أن تكاليف برنامج التمويل المدعوم تعد أقل نسبة في أسعار برامج التمويل العقاري المطروحة بالسوق.

 

ويستهدف التمويل السكني المدعوم -وهو برنامج جديد للدعم السكني يتوافق مع الشريعة الإسلامية- قوائم انتظار صندوق التنمية العقارية ووزارة الإسكان الذين سوف يتم التخصيص لهم وإصدار أرقامهم بشكل شهري.

المزيد من أخبار السعودية

المزيد عن هذا الخبر

السعودية: غالبية الموجودين على قوائم انتظار الصندوق العقاري سيحصلون على تمويل حسن

7700 قرض تمويلي.. الدفعة الثانية للصندوق العقاري السعودي بعد أيام

فيديو: سعوديون غاضبون يشتكون عدم وفاء الصندوق العقاري بوعوده

ضعف الموارد المالية يتسبب بتحويل السعوديين للمصارف

تعليقات

المزيد في عقارات

من أصل 7700 مواطنة سعودية.. 20 فقط يحصلن على منتجات الصندوق العقاري

ملتقى "ليف": عمالقة العقارات تحت سقف واحد في الإمارات

وزارة الإسكان السعودية تعلن 19 ألف منتج سكني.. الأربعاء

كاتب سعودي يطالب بخصخصة وزارة الإسكان

الأكثر قراءة هذا الأسبوع‎

التقديم للحصول على تأشيرة دخول الإمارات ألكترونياً

بالصور: اكبر 20 شركة بناء ومقاولات في السعودية

بالصور : الهند تحتفل بمهرجان الألوان

إطلاق صندوق الإمارات الإسلامي للأسهم الهندية

حمِّل تطبيق الأي باد
تحميل التطبيق مجانا لدينا اليوم
رأي في اي تيونز
على تويتر

وجهات: كرنفال ريو دي جانيرو: تستضيف مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية مهرجانها المشهور عالميا بين يوم 28 فبراير و...

حقوق الطبع محفوظة آي تي بي الرقمية المحدودة 2015

أنت تشاهد إعلانا مدفوعاً وسوف يعاد توجيهك إلى الصفحة المطلوبة خلال 60 ثانية

تجاوز هذا الإعلان »