السعودية: 35% دعم الصندوق العقاري لذوي الدخل المرتفع

أكد مدير إدارة العلاقات العامة في صندوق التنمية العقارية أن الصندوق يتجه لدعم مستحقي القروض من ذوي الدخل المرتفع بنسبة لا تتجاوز 35 بالمئة من تكاليف التمويل السكني.

ونقلت صحيفة "الوطن" السعودية عن حمود العصيمي إن الدعم لذوي الدخل المحدود والمتوسط سيتجاوز هذا الرقم، مشيراً إلى أن نسبة الدعم تختلف حسب دخل المستفيد وعدد أفراد أسرته.

وأضاف "العصيمي" أن تكاليف برنامج التمويل المدعوم تعد أقل نسبة في أسعار برامج التمويل العقاري المطروحة بالسوق.

ويستهدف التمويل السكني المدعوم -وهو برنامج جديد للدعم السكني يتوافق مع الشريعة الإسلامية- قوائم انتظار صندوق التنمية العقارية ووزارة الإسكان الذين سوف يتم التخصيص لهم وإصدار أرقامهم بشكل شهري.