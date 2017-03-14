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عقارات

ملتقى "ليف": عمالقة العقارات تحت سقف واحد في الإمارات

أريبيان بزنس
الثلاثاء، 14 مارس 2017
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ملتقى "ليف": عمالقة العقارات تحت سقف واحد في الإمارات

ليف تسعد لإعلان اطلاقها لفعاليات ملتقى ليف، الحدث الذي نظمته ويعتبر الأول من نوعه. فعاليات ملتقى ليف ستكون في فندق كمبنسكي في مول الإمارات يوم الجمعة 17 مارس من 1 مساءً حتى 9 مساءً والسبت 18 مارس من 11 صباحاً حتى 9 مساءً.

سيجمع ملتقى ليف أكثر مطورين العقارات تأثيراً في المنطقة تحت سقف واحد. هناك سيعطوا المشاركين الفرصة ليوقعوا على أفضل الصفقات بعروض خاصة لبيوت المستقبل في مصر. سيكون فرص رائعة للإستثمار وعروض مميزة وحصرية LIV Summit.
مجموعة المطورين المشاركين تتضمن أقوى شركات العقارات المشاركين بأفضل مشاريعهم في كل أنحاء مصر. لبيوت الصيف هناك إختيارات في الجونة، حيث أوراسكوم تعرض مشروعها الذي يوفر تجربة مميزة بنمط حياة راقي في مدينة الجونة الساحلية الساحرة ، يملكها ساويرس بنفسه. خيارات بيوت الصيف الأقرب للقاهرة تتضمن العين السخنة ، هناك تطوير مصر يعرضون مشروعهم المونت جلالة في القاهرة الجديدة سيكون هناك شركات سوديك وماونتن فيو. وفي القطامية بالم هيلز وأيضاً إعمار بمشاريعهم الناجحة.


وبحسب بيان صحفي وصل أريبيان بزنس، فإن ملتقى ليف مصمم ليوفر أفضل الصفقات للمستثمرين في بلدهم الأصلي. خلال يومين الملتقى سيكون هناك الكثير من شروط الدفع الحصرية وعروض خاصة للمستثمرين متوفرة فقط في ملتقى ليف. بوجود أفضل المطورين في نفس المكان ، المستثمرين سيجدون انه من السهل الوصول لأفضل الصفقات للبيوت ، ليس فقط لهم ، بل لأطفالهم ، ليكون لهم نقطة وصل مابينهم وبين وطنهم من دبي ، بمساعدة خبرات المطورين الرائدين في المجال.


بإعطاء كل جزء من الملتقى كل إهتمامهم، هذه الصفقات ستكون فرصة للإستثمار في عقار جديد. المستثمرين سيكون لهم الفرصة للإستفادة من أعمال العقارات في مصر ، لإكتساب الأرباح وأيضاً مساعدة إقتصاد بلدهم في النهوض.
بالإضافة لكل هذا ، نجم السوشيال ميديا مروان يونس سيكون متواجد في الحدث كالمقدم الأساسي للحدث ولمقابلة المعجبين. كالعادة سيقدم حديثه المسلي والمفيد والمضحك المصري للغاية عن سوق العقارات في مصر ، ليضيف اللمسة الأخيرة على الحدث.


هذه ليست الفعالية الأولى لليف للعقارات. هم للمرة الثانية يقومون بجلب حدث قوي ملئ بصفقات ومفاجئات رائعة. بعد نجاح الحدث الأول الذي قاموا بتنظيمه في دبي ، ليف للعقارات صنعت ملتقى ليف وهو الأول من نوعه ، حيث سيضم الحدث أكبر مطورين العقارات في المنطقة ليوفروا تجربة عقارات فريدة من نوعها بالإضافة للترفيه.

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