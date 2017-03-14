إطلاق مشروع "نسمة" السكني في الشارقة

أعلنتشركة "أراد" التي يملكها الأمير خالد، ابن الوليد بن طلال آل سعود إطلاق أول مشاريعها في الشارقة وهو مشروع "نسمة" السكني.

يركّز على توفير أسلوب حياة متميّز وإنّما قريب إلى المتناول ضمن إطار حضري. يُتوقّع الانتهاء من المشروع أواخر عام 2018، وبات بإمكان السكان والمستثمرين اقتناء منازلهم اليوم في مجمّع ذات مخطّط مدروس جداً يضمّ 800 وحدات سكنية عصرية إضافة إلى باقة من المرافق المجتمعية الخاصة في قلب ملتقًى ثقافي وتجاري نابض. يذكر أن شركة "أرادً" هي مشروع مشترك بين رئيس مجلس إدارة KBW للاستثمارات صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن الوليد بن طلال ورئيس مجلس إدارة مجموعة بسمة الشارقة (بسمة) سعادة الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي. يتيح مشروع نسمة السكني أسلوب حياة من الطراز الأوّل عبر منازل "تاون هاوس" فخمة تضمّ غرفتي نوم أو ثلاث، أو منازل متلاصقة تضمّ أربع غرف نوم، وفلل تضمّ خمس غرف نوم. وتجمع المنازل ذات التصميم الجميل ما بين الشكل والمواصفات العملية مع براعة وإتقان في الصنع لضمان أعلى مستويات الجودة عند التسليم. يمتدّ المشروع على مساحة تفوق 5,000,000 قدم مربّع من الأرض المخططة بعناية حرصاً على تحقيق التوازن ما بين المناطق السكنية والمرافق المجتمعية. وإذ يحتلّ رفاه أصحاب المنازل وراحتهم الأولوية، سوف يضمّ مشروع نسمة أربع تقديمات أساسية هي عبارة عن: 13 فداناً من الحدائق الخضراء المنسّقة التي تضمّ مسارات للدراجات الهوائية والركض ومناطق فسيحة لألعاب الصغار، ومركز متعدّد الاستخدامات مع منشآت رياضية وترفيهية، ومدرسة دولية، ومركز تجاري يوفّر تجربة تسوّق على إطار واسع للاحتياجات اليومية والاحتياجات الخاصّة إضافة إلى باقة من المطاعم. وعلّق سعادة الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي رئيس مجلس إدارة "أَرادَ"، متوجّهاً للمستثمرين والسكان قائلاً: "يشرّفنا اليوم أن نطلق مشروع نسمة السكني بعد أكثر من شهر فقط على الإعلان عن تأسيس شركة "أَرادَ"، وذلك دليلٌ واضحٌ على المصداقية والموثوقية التي تمكّنا من إثباتها للسوق منذ البداية. ويعكس المشروع أيضاً طموحنا لتقديم مشاريع تتماشى مع رؤية القيادة الحكيمة الهادفة إلى إنشاء مجمّعات حضرية تضمّ مساحات خضراء فسيحة. ويشكّل بالتالي مشروع نسمة السكني مقترحنا ذات القيمة الإضافية للعملاء الذين يبحثون عن معايير معيشة أعلى في منتجات تجمع ما بين الجودة والأسعار المدروسة. ونحن على ثقة بأنّ هذا المشروع سيلقى الاهتمام من العائلات والمستثمرين الراغبين في منازل ذات تصميم مدروس في وجهة ناشئة ذات موقع استراتيجي." يقع مشروع نسمة السكني عند تقاطع شارع الإمارات #611 وطريق مليحة بمحاذاة مدينة تلال التي تمّ إنشاؤها حديثاً وتلال مول ومركز مؤتمرات الشارقة الجديد المتطور. كما ويبعد المشروع 10 دقائق فقط عن مطار الشارقة الدولي والمدينة الجامعية في الشارقة. ويُعتبر هذا الموقع مثالياً لتنقلات سهلة وخالية من إزدحامات الطرق لضمان سهولة التنقل من إمارة الشارقة إلى دبي أو بالإتجاه نحو الإمارات الشمالية. ومن شأن مشروع نسمة السكني أن يشكّل عنواناً للتصميم الذكي بحيث يضمن مساحة معيشة تتسم بالخصوصية كما ويضمن بيئة تفاعلية رائعة حيث تمّ تخصيص 50% من المخطّط الرئيسي للمرافق المجتمعية. تتراوح مساحة المنازل من 1,500 قدم مربّع إلى 3,500 قدم مربّع تكمّلها مساحات سخية من الأراضي وتلائم بهذا احتياجات كل مالك منزل محتمل. ومع بدء أسعار المنازل بـ995 ألف د.إ ، يتيح المشروع أمام المستثمرين فرصة التملّك في وجهة حضرية نابضة جديدة. يمكن للأشخاص المهتمّين بالشراء التوجّه إلى مركز المبيعات الخاص بمشروع نسمة السكني الموجود في فندق راديسون بلو الشارقة ضمن مساحة اجتماعات Views Beachfront وذلك من الساعة 10:00 صباحاً وحتى الساعة 7:00 مساءً من السبت إلى الخميس ابتداءً من 21 مارس 2017

