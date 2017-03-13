وزارة الإسكان السعودية تعلن 19 ألف منتج سكني.. الأربعاء

وقعت مصادر مطلعة، أن تشمل الدفعة الجديدة من المنتجات السكنية التي تعتزم وزارة الإسكان السعودية الإعلان عنها ضمن حملة "سكني"، يوم الأربعاء المقبل، نحو 19 ألف منتج سكني من ضمنها نحو 7700 قرض تمويلي مدعوم من صندوق التنمية العقارية.

وقالت صحيفة "سبق" السعودية، أمس الأحد، إنه وفقاً للمعلومات، ستحظى منطقة جازان النائية جنوب غرب المملكة بمجموعة من تلك المنتجات السكنية التي ستعلن في هذه الدفعة الجديدة.

وكانت وزارة الإسكان السعودية أعلنت، منتصف الشهر الماضي، أولى دفعات المنتجات السكنية للعام 2017؛ حيث بلغ مجموع ما أُعلن في الدفعة الأولى 15653 منتجاً سكنياً من ضمن 280 ألف منتج سكني سيتم تخصيصها خلال 2017.