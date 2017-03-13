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عقارات

السعودية: غالبية الموجودين على قوائم انتظار الصندوق العقاري سيحصلون على تمويل حسن

أريبيان بزنس
الاثنين، 13 مارس 2017
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السعودية: غالبية الموجودين على قوائم انتظار الصندوق العقاري سيحصلون على تمويل حسن

قال المدير العام لإدارة العلاقات العامة في صندوق التنمية العقارية السعودي إن غالبية من هم على قوائم الانتظار سيحصلون على تمويل حسن حيث يسدد الصندوق عنهم كامل تكاليف التمويل.

 

ونقلت صحيفة "الوطن" السعودية عن حمود العصيمي إن صندوق التنمية العقارية سيحول تكاليف التمويل لحساب كل مواطن حاصل على الدعم شهرياً.

 

وأضاف "العصيمي" أن دور الصندوق سيكون داعماً، بحيث يقوم بسداد تكاليف التمويل المستحقة، وتختلف نسبة الدعم بناء على دخل المستفيد وعدد أفراد أسرته.

 

وأكد أن برنامج التمويل المدعوم بالتعاون مع البنوك وشركات التمويل سيقلص فترة الانتظار من 11 سنة إلى 5 سنوات بحد أقصى.

 

وكان صندوق التنمية العقارية قد أكد في وقت سابق جاهزية كل من بنك الرياض والبنك العربي وبنك البلاد ومصرف الإنماء وشركة بداية لاستقبال من صدرت لهم الموافقة على طلب التمويل المدعوم.

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